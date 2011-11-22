خبر کشته شدن خمیس قذافی دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، خبرهای غیر رسمی حاکی از آن است که خمیس قذافی یکی از پسران دیکتاتور سابق و مقتول لیبی در شهر ترهونه حضور دارد و در حال معالجه است.

بنا بر اعلام شاهدان عینی، وی در ترهونه دیده شده است و در حملات جنگنده های ناتو زخمی شده است. مدارک موجود نشان می دهد شماری از نیروهای وابسته به گردان تحت فرماندهی خمیس نیز در کنار وی حضور دارند.

خمیس قذافی

"محمد هدیه" یکی از مسئولان شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرد: نیروهای انقلابی از چندین محور شهر ترهونه را تحت محاصره کامل قرار داده اند و طی 24 ساعت آتی صحت و سقم زنده بودن خمیس قذافی مشخص خواهد شد.