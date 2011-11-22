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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

"فلسفه یونان باستان" منتشر شد

"فلسفه یونان باستان" منتشر شد

کتاب "فلسفه یونان باستان" اثر توماس بلکسون از سوی انتشارات ویلی بلک ول منتشر و در آن آرای افلاطون و ارسطو مورد بررسی قرار گفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب فلسفه یونان باستان را از دوران پیشاسقراطی تا دوران هلنی مورد بررسی قرار داده است.

سنتهای فلسفی مطرح در این دوره و آرای فیلسوفان مهم در این دوره مورد توجه نویسنده بوده است. دوره مذکور دوره‌ای بین سالهای 585 پیش از میلاد تا دوره 529 بعد از میلاد مسیح را دربرمی‌گیرد.

به اعتقاد نویسنده بطور معمول رسم کتابهای تاریخ فلسفه این است که این دوران را تا ارسطو مورد بررسی قرار دهند که نویسنده به آرای بعد از این فیلسوف نیز توجه داشته است.

کتاب در پنج بخش اصلی سامان یافته است. آرای فیلسوفان پیشاسقراطی از جمله پارمنیدس در بخش اول کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بخش دوم کتاب به آرای سقراط توجه دارد. زندگی خوب، دوستدار خرد، در مقابل سوفسطائیان و سوفسطائیانی که به آتن آمدند در این بخش از کتاب مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بخش سوم این اثر به بررسی آرای افلاطون می‌پردازد. بررسی آرای ارسطو عنوان بخش چهارم کتاب است. بخش پنجم نیز به بررسی آرای فیلسوفان هلنی پرداخته و آرای مکاتبی چون اپیکوریسم، فلسفه رواقی و شک گرایی در آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 1466260

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