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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۷

شامگاه دوشنبه/

قاچاقچیان اشیای تاریخی در زنجان شناسایی و دستگیر شدند

قاچاقچیان اشیای تاریخی در زنجان شناسایی و دستگیر شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: سرپرست یگان حفاظت زنجان گفت: دو نفر از قاچاقچیان اشیای تاریخی در حین معامله و فروش این اشیاء، شامگاه دوشنبه توسط یگان حفاظت استان زنجان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم نهامین افزود: بر اساس اطلاع‌رسانی مخبرین محلی، عملیاتی توسط تیم ویژه یگان حفاظت استان زنجان با همکاری و پشتیبانی نیروی انتظامی و اداره آگاهی استان انجام شد که طی آن قاچاقچیان اشیای تاریخی، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه آثار و اشیای تاریخی مورد فروش توسط قاچاقچیان شامل 17 قلم اشیای قدیمی بوده است، ادامه داد: این اشیاء مربوط به عصر آهن و قاجاریه است.

سرپرست یگان حفاظت استان زنجان افزود: اشیای تاریخی کشف شده از قاچاقچیان شامل اشیایی همچون خنجر، آبخوری دسته‌دار، قوری، انگشتر نقره، پیکره حیوانی و ظروف سفالی می‌شود.

نهامین ادامه داد: افراد دستگیر شده به منظور طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و انتظامی استان زنجان معرفی شده‌اند.

نهامین با تقدیر از همکاری مردم در این زمینه، گفت: همکاری مردمی در زمینه حفظ آثار تاریخی نقش مهمی در راستای حفظ آثار تاریخی برای نسل‌های آینده دارد.

کد مطلب 1466262

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