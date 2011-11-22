قاچاقچیان اشیای تاریخی در زنجان شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم نهامین افزود: بر اساس اطلاع‌رسانی مخبرین محلی، عملیاتی توسط تیم ویژه یگان حفاظت استان زنجان با همکاری و پشتیبانی نیروی انتظامی و اداره آگاهی استان انجام شد که طی آن قاچاقچیان اشیای تاریخی، شناسایی و دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه آثار و اشیای تاریخی مورد فروش توسط قاچاقچیان شامل 17 قلم اشیای قدیمی بوده است، ادامه داد: این اشیاء مربوط به عصر آهن و قاجاریه است.

سرپرست یگان حفاظت استان زنجان افزود: اشیای تاریخی کشف شده از قاچاقچیان شامل اشیایی همچون خنجر، آبخوری دسته‌دار، قوری، انگشتر نقره، پیکره حیوانی و ظروف سفالی می‌شود.

نهامین ادامه داد: افراد دستگیر شده به منظور طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و انتظامی استان زنجان معرفی شده‌اند.

نهامین با تقدیر از همکاری مردم در این زمینه، گفت: همکاری مردمی در زمینه حفظ آثار تاریخی نقش مهمی در راستای حفظ آثار تاریخی برای نسل‌های آینده دارد.