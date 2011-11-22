به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "راینیشن پست آلمان"،"اولی رن" کمیسر ارزی اتحادیه اروپا روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل گفت : اعتبار بازارهای مالی در طولانی مدت تنها از طریق کاهش بدهی های دولتی بار دیگر به دست می آید و گزینه دیگری وجود ندارد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: بحران مالی مرکز منطقه یورو را هدف قرار داده است و ما نباید در این باره تصور نادرستی داشته باشیم.

رن افزود: ما نمی توانیم هیچ راهبرد رشد اقتصادی را روی کوه بدهی های دولتی کشورهای اروپایی بسازیم.

اخیرا نه تنها بهره ها و بدهی های کشورهای اسپانیا و ایتالیا به دلیل سیاستهای نادرستشان بالا رفته است، بلکه بدهی های دولتی فرانسه در هفته گذشته به بالاترین حد خود از زمان تشکیل ائتلاف ارزی یورو رسیده است.

نویسنده در ادامه به وضعیت بد مالی دیگر کشورهای اروپایی از جمله اتریش، هلند و اسپانیا اشاره کرده و نوشت : موسسه اعتبار سنجی Moodys نیز اخیرا درباره کاهش درجه اعتباری فرانسه هشدار داده است. از نظر این موسسه درجه اعتبار این کشور می تواند از اینکه هست بدتر شود اگر در طولانی مدت بهره های بالاتری برای وامهای خود پرداخت کند.

