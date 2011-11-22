مباحث مجلس در دوراهی حذف قانون و لغو استفساریه حقوق مدیران سیاسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح حذف تبصره 3 از ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 بررسی شد.

حمید رسایی به عنوان طراح این طرح دو فوریتی با تشکر از هیئت رئیسه به خاطر صدور اجازه بررسی این طرح دو فوریتی در صحن علنی مجلس، گفت: هفته گذشته استفساریه ای در صحن علنی مجلس مطرح شد که موجب سوء تفاهمات زیادی در جامعه شد.

نماینده تهران افزود: مستنداتی در اختیار آقای کامران است که نشان می دهد این استفساریه از زمان امضا شدن توسط نمایندگان تا تصویب در کمیسیون دچار تغییرات زیادی شده است.

وی با بیان اینکه بیش از مصوبه مجلس در رابطه با استفساریه این تبصره اشکال به اصل تبصره 3 ماده 71 وارد است، اظهار داشت: قانون خدمات کشوری به صورت آزمایشی طبق اصل 85 در سال 1386 به تصویب رسید و یک سال دیگر زمان بندی اجرای آن به پایان می رسد.

رسایی با تاکید بر اینکه این قانون آزمایشی در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده و به همین دلیل در رسانه ها و عموم مردم بررسی نشده است، گفت: برخی از دوستان معتقدند ما به التفاوت حقوقی که به موجب این تبصره به مقامات سیاسی اختصاص می یابد زیاد نیست اما به نظر بنده فحشی که مسئولان خدمتگزار از این تبصره می خورند بیش از چند صد تومان است.

وی افزود: برخی دیگر از دوستان معتقدند تبعیضی که در این قانون وجود دارد تبعیضی به جاست اما به نظر من این تبعیض کاملا بیجاست.

عضو فراکسیون انقلاب اسلامی بااشاره به طرح دوفوریتی دیگری مبنی بر حذف این استفساریه که در دستور کار مجلس و در نوبت بررسی بود ، تاکید کرد: لغو این استفساریه مشکلی را حل نمی کند چرا که ریشه این مشکل تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری است که باید حذف شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در بیان ضرورت فوریت این طرح گفت: ضرورت فوریت این طرح آبروریزی و برداشت غلطی است که در سطح جامعه بوجود آمد مبنی بر اینکه نمایندگان برای خودشان حقوق مادام العمر تصویب کرده اند.

رسایی با تاکید بر اینکه در هفته بسیج باید این طرح برای از بین بردن تبعیضات ناروا بسیجی گونه به تصویب برسد، اظهار داشت: مسئولان خدمتگزار ما به دنبال این ویژه خواری ها نیستند باید این تبصره را حذف کرد.

وظیفه مجلس روشنگری است نه پاک کردن صورت مسئله

در ادامه جلسه علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مخالفت با این طرح گفت: برداشت افکار عمومی تحت تاثیر برخی القائات از استفساریه اخیر اشتباه است. وظیفه ما روشنگری است نباید با حذف این تبصره صورت مسئله را پاک کنیم.

وی تاکید کرد: قانون خدمات کشوری که در حال اجرای آزمایشی است، مشکلات عدیده ای دارد که باید در کمیسیون های تخصصی حل شود، حذف این تبصره مشکلی را حل نمی کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه وظیفه هیئت رئیسه مجلس روشنگری است، گفت: تبصره 3 قانون خدمات مدیریت کشوری برای حفظ و حراست نیروی انسانی تصویب شده است، امکان ندارد قانونی در کشور وجود داشته باشد که نمایانگر حقوق مادام العمر برای مدیران سیاسی باشد.

مقامات سیاسی به دنبال ویژه خواری نیستند

در ادامه محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران به عنوان موافق طرح حذف تبصره مورد نظر از قانون خدمات کشوری با تاکید بر اینکه هیچ حقوق مادام العمری برای مدیران از ابتدای انقلاب تا به امروز تصویب نشده است، گفت: آنچه تخریب کنندگان مجلس و نظام در رابطه با مصوبه روز یکشنبه مطرح می کنند دروغی بزرگ است.

وی تصریح کرد: تبصره 3 قانون خدمات کشوری در لایحه دولت وجود داشته و به تصویب مجلس رسیده است. این تبصره به عنوان ریشه مشکل بوجود آمده باید حذف شود.

دهقان افزود: نمایندگانی که خواستار لغو استفساریه هستند نیز باید به طرح لغو تبصره 3 رای مثبت بدهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: نمایندگان به 2 فوریت طرح حذف تبصره 3 ماده 71 رای بدهند تا شائبه های اخیر در رابطه با حقوق مادام العمر مدیران از بین برود و برای ملت مشخص شود که مقامات سیاسی و نمایندگان مجلس به دنبال امتیاز گیری نیستند و تنها هدفشان خدمت به مردم است.

استفساریه مجلس به معنای حقوق مادام العمر برای مقامات سیاسی است

در ادامه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش ها در مخالفت با این طرح گفت: این قانون سال آینده در صحن علنی مجلس به صورت جزء به جزء بررسی می شود. لذا حذف تبصره این قانون اشتباه است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار اجرای قانون خدمات کشوری سال آینده به پایان می رسد، گفت: استفساریه ای که روز یکشنبه به تصویب رسید به معنای حقوق مادام العمر برای مقامات سیاسی است و باید این استفساریه حذف شود.

توکلی با تاکید بر اینکه تبعیضی که در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری آمده است به هیچ وجه غیر قانونی نیست، گفت: مقامات سیاسی ساعت کار مشخصی ندارند و شب و روز کار می کنند و ما به عنوان نمایندگان حتی اضافه کاری هم نداریم.

نماینده تهران با اشاره به اینکه برخی مقامات سیاسی با بازگشت به جایگاه قبلی خود حقوق بیشتری دریافت می کنند، گفت: حذف این تبصره نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه تبعیض بالاتری را نیز بوجود می آورد.

توکلی در پایان از نمایندگان مجلس خواست اصلاح قانون خدمات کشوری را به سال آینده موکول کنند و امروز به دو فوریت طرح لغو استفساریه تبصره 3 ماده 71 و ماده 117 قانون خدمات کشوری رای بدهند.

فضای حاصل از تصویب استفساریه در آستانه انتخابات به ضرر نمایندگان است

در ادامه روح الله حسینیان به عنوان موافق طرح حذف تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات کشوری با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی نمایندگان مکلف به رفع تبعیضات ناروا هستند، گفت: فضایی که در جامعه در اثر تصویب استفساریه این تبصره بوجود آمد نه تنها به ضرر نمایندگان در آستانه انتخابات است بلکه به ضرر نظام نیز هست.

وی افزود: مردم این تبعیض را بر نمی تابند و هیچ توجیهی را برای اجرای چنین تبعیض ناروایی نمی پذیرند زیرا بر اساس فرهنگ اسلام مسئولان هر چه مقامشان بالاتر می رود باید مردمی تر و ساده تر زندگی کنند.

حسینیان با تاکید بر اینکه نمایندگان امروز در آستانه یک امتحان بزرگ قرار دارند گفت: وکلای ملت امروز بر سر دو راهی اصرار بر قانونی که منافع ایشان و برخی مسئولان را تامین می کند و یا جلب رضایت توده مردم قرار دارند.

نماینده تهران با تاکید بر اینکه این تبصره نه ضرورتی دارد و نه مصالح عمومی را تامین می کند، گفت: این مصوبه فقط به دنبال تامین مصلحت عده کمی از خواص است. این ماده موجب می شود مردم از حاکمان فاصله بگیرند.

وی با اشاره به اینکه مردم با تصویب این استفساریه متوجه شده اند که چه قانون تبعیض آمیزی در مجلس هفتم به تصویب رسیده است، خطاب به نمایندگان گفت: با رای دادن به حذف این تبصره مصلحت مردم را در نظر بگیرید.

طرح دو فوریتی حذف تبصره 3 ماده 71 با 61 رای موافق، 97 رای مخالف، 29 رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در مجلس تصویب نشد.

یک فوریت این طرح نیز با 56 رای موافق، 92 رای مخالف، 31 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.

در ادامه جلسه دوفوریت طرح دیگری مبنی بر حذف استفساریه اخیر مصوب مجلس درباره دایره شمول این تبصره از قانون خدمات کشوری به رای نمایندگان گذاشته شد که تصویب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح دو فوریتی در پی تصویب استفساریه تبصره 3 ماده 71 و ماده 117 قانون خدمات کشوری در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مطرح شد.