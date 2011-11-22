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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۸

نمایشگاه تجهیزات پاکسازی میادین مین برپا شد

نمایشگاه تجهیزات پاکسازی میادین مین برپا شد

در حاشیه مراسم نخستین یادواره شهدای پاکسازی میادین مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ تحمیلی نمایشگاهی از تجهیزات پاکسازی مین برپا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم نخستین یادواره شهدای پاکسازی میادین مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ تحمیلی نمایشگاهی از تجهیزات پاکسازی میادین مین به همت مرکزی مین زدایی کشور و قرارگاه مهندسی پاکسازی نزسا برپا شده است.

از جمله این تجهیزات می توان به یوپکس، ماینکس، اف 3، ویزور، مگنس و جلیقه و کفش ضد مین اشاره کرد.

در این نمایشگاه همچنین عکس هایی از مناطق آلوده به مین در 5 استان آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان وهمچنین عکس هایی از شهدای پاکسازی در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفته است .

از سال 1385 پاکسازی میادین مین به وزارت دفاع سپرده شد ، وزیر دفاع به عنوان نماینده رئیس جمهور در امر پاکسازی میادین مین به انجام وظیفه پرداخته است.

از سال 85 تاکنون 58 نفر از دست اندر کاران خنثی سازی مین به درجه رفیع شهادت نائل شدند، ضمن اینکه در سال جاری  هم 19 نفر تاکنون در عملیات پاکسازی میادین مین به شهادت رسیده اند.

کد مطلب 1466271

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