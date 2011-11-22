10 دانشگاه برتر دنیا را بشناسید/ چین مالک برترین موسسه علمی جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارش بر اساس داده های کمّی درباره میزان ارجاع به مقالات و انتشارات و شاخصهای کتاب سنجی که ابعادی از عملکرد تحقیقاتی موسسات صرفا تحقیقاتی در سرتاسر جهان را آشکار می سازد تهیه شده است.

در این گزارش برای ارزشیابی تاثیر علمی، تخصص موضوعی، میزان خروجی و شبکه های همکاری های بین المللی موسسه ها از 6 شاخص از جمله شاخص "خروجی" به معنی میزان خروجی انتشار مقاله های موسسه ها در نشریه های علمی، شاخص "مشارکت بین المللی" به معنی نرخ خروجی موسسه ها در نتیجه مشارکت با موسسه های خارجی، شاخص "میانگین تاثیر" به معنی ارتباط میان میانگین اثرگذاری علمی یک موسسه و اثرگذاری جهانی، شاخص "انتشارات با کیفیت" به معنی نرخ انتشار مقالات در نشریات معتبر جهانی، شاخص "تخصصی بودن" به معنی میزان تمرکز تخصصی بودن موضوعی و "نرخ برتری" استفاده شده است.

گزارش جهانی SIR از سه هزار و 042 موسسه علمی و دانشگاهی از 104 کشور تهیه شده است. میزان موسسه های مورد بررسی نسبت به گزارش سال گذشته رشدی 107 درصدی داشته است که نشانگر افزایش تعداد موسساتی است که توانسته اند از مرز 100 مقاله در سال عبور کنند و از سویی دیگر نشان می دهد توانایی این پایگاه در شناسایی و شفاف سازی عملکرد موسسات علمی افزایش پیدا کرده است.

با توجه به تعداد قابل توجه موسسات ارزیابی شده، موسسات و دانشگاه های آمریکایی نقشی پررنگ در این رتبه بندی دارند و 498 موسسه و دانشگاه در این رتبه بندی به آمریکا اختصاص دارند. با این همه بیشترین میزان ارتقا در میان کشورهایی دیده شده که از دیدگاه علمی در حال ظهور به شمار می روند. برای مثال چین که از نظر تعداد موسسات رتبه دوم جهان را دارد با کمک 285 موسسه اش نسبت به سال گذشته ارتقا چشمگیری داشته است.

بر اساس این رتبه بندی از میان 20 موسسه برتر جهان 9 موسسه و دانشگاه به آمریکا، یک موسسه به فرانسه، یک موسسه به روسیه، یک موسسه به آلمان، یک موسسه به ژاپن، یک موسسه به کانادا و دو موسسه به چین اختصاص دارند و اسپانیا، ایتالیا و برزیل نیز هر کدام با یک موسسه علمی در لیست 20 موسسه یا دانشگاه برتر جهان قرار گرفته اند.

لیست 10 موسسه علمی و دانشگاه برتر جهان در رتبه بتدی SIR

نام موسسه کشور رتبه جهانی رتبه منطقه ای رتبه کشوری تعداد مقالات آکادمی علوم چین چین 1 1 1 144,269 مرکز ملی مطالعات علمی فرانسه 2 1 1 130,977 آکادمی علوم روسیه روسیه 3 1 1 88,907 دانشگاه هاروارد آمریکا 4 1 1 69,995 موسسه ماکس پلانک آلمان 5 2 1 49,987 دانشگاه توکیو ژاپن 6 2 1 48,947 موسسه ملی سلامت آمریکا 7 2 2 46,819 دانشگاه تورنتو کانادا 8 3 1 45,771 انجمن ملی تحقیقات علمی اسپانیا 9 3 1 42,087 دانشگاه جان هاپکینز آمریکا 10 4 3 41,399

همچنین در این رتبه بندی نام 39 مرکز آموزش عالی و تحقیقاتی از ایران نیز به چشم می خورد که دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، شریف، تربیت مدرس، امیرکبیر، علم و صنعت، شیراز، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد و خواجه نصیر 10 دانشگاه و موسسه علمی هستند که در این رتبه بندی از بالاترین رتبه برخوردارند.