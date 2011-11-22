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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

سان خبر داد:

"اریکسون" با یک میلیون پوند به پرسپولیس می‌آید/ ملاقات در دبی

"اریکسون" با یک میلیون پوند به پرسپولیس می‌آید/ ملاقات در دبی

"اسون گوران اریکسون" طبق گزارش "سان" انگلستان آماده است تا هدایت تیم فوتبال پرسپولیس را برعهده بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مربی سوئدی 63 ساله درنظر دارد هدایت تیم فوتبال پرسپولیس تهران که اوضاع نابسامانی دارد را برعهده بگیرد.

اریکسون تا به حال هدایت تیم‌های باشگاهی و ملی بسیاری را در اختیار داشته است. مقامات باشگاه پرسپولیس پیشنهاد یک میلیون پوندی به سرمربی پیشین تیم ملی انگلستان ارائه کرده‌اند.

 

منابع خبری از سفر اریکسون به دبی خبر داده‌اند. قرار است محمد رویانیان، مدیرعامل پرسپولیس و اریکسون در امارات با یکدیگر ملاقات کنند و در خصوص شرایط حضور وی در این تیم به گفتگو بنشینند. رویانیان پیش از این گفته بود که پرسپولیس به مربی بزرگ نیاز دارد و در همین راستا گفتگوهایی با اریکسون صورت گرفته است.

"سان" دوران سختی را برای اریکسون در ایران پیش بینی کرده است زیرا او زندگی مجلل و متفاوتی را تجربه می کند.

اریکسون تا به حال در 6 کشور مربیگری کرده است. وی حضور در دو باشگاه سوئدی، بنفیکا از پرتغال، رم، فیورنتینا، سامپدوریا و لاتزیو از ایتالیا، من سیتی و ناتس کانتی و تیم‌های ملی انگلستان، مکزیک و ساحل عاج مربیگری کرده است.

کد مطلب 1466277

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