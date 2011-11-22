چهارمین نشست جهادگران علم و فناوری بسیج در همدان برگزار می شود

یعقوب حضرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این برنامه که با شرکت 400 نفر انجام می‌شود از 40 برگزیده تقدیر خواهد شد.

حضرتی با اشاره به اینکه در سال جاری بسیج علمی اجرای هشت برنامه را پیش بینی کرده است، گفت: راه اندازی مرکز رشد در شهرستان ملایر، ایجاد خانه نخبگان در همدان و انجام بازدیدهای علمی از جمله این برنامه ها است.

وی گفت: در راستای اجرای برنامه بازدیدهای علمی بسیجیان، تعداد 300 نفر از بسیجیان استان همدان به جشنواره علم تا عمل در تهران اعزام شده اند.

وی با بیان اینکه بسیج علمی افراد معرفی شده از سوی اقشار اندیش‌ ورز را زیر پوشش و حمایت خود قرار می‌دهد، عنوان کرد: در حال حاضر سازمان بسیج علمی دارای 92 مخترع و 143 طرح اختراعی است و تعدادی از مخترع‌ها چند طرح اختراعی را ارائه کرده‌اند.

حضرتی با بیان اینکه حمایت‌های سازمان از مخترعان بسیجی استان همدان شامل ارائه تسهیلات یک میلیون تومانی بلاعوض تا 10 میلیون تومان وام است، عنوان کرد: اگر طرح اختراعی بیشتر از یک میلیون تومان اعتبار نیاز داشته باشد پرونده به سازمان بسیج علمی در تهران ارسال می شود.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالحسین (ع) هدف از حمایت مخترعان بسیجی را رساندن طرح اختراعی آنها به مرحله تجاری‌سازی و گسترش خط تولید عنوان کرد.

وی گفت: در صورتی که مخترع طرح اختراعی‌ خود را به مرحله تجاری‌سازی برساند از 50 میلیون وام بهره‌مند می‌شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای تدوین برنامه‌های پنج‌ساله امور علمی بسیج، گفت: در این طرح برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی به یک ‌هزار و 200 کرسی خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه انصارالحسین همدان ایجاد مراکز رشد در تمام شهرستان‌ها و ارتقا معدل علمی دانش‌آموزان بسیجی را از دیگر برنامه های این واحد عنوان کرد و گفت: جذب 28 استاد به عنوان هیئت علمی در بسیج علمی برنامه ریزی شده است.