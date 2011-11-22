همایش خانواده متعالی در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه این همایش گفت: این برنامه ها با اولویت سه هدف اساسی در این دفتر ( ارتقاء و تقویت باورهای دینی تحکیم بنیان خانواده، نشاط و شادابی جامعه و خانواده و تبیین جایگاه خانواده دینی) و آموزش های ضروری با همکاری اعضای ستاد پیش بینی شده است.

مهری مهدوی اضافه کرد: برای اولین بار همایش یک روزه مشاوره خانواده متعالی با هدف ایجاد وحدت رویه در امر مشاوره، گسترش رویکرد دینی در حوزه مشاوره و اهمیت مشاوره صحیح و پویا را در استان برگزار شد.

وی ادامه داد: خانواده موفق خانواده ای است که اعضای آن نسبت به یکدیگر مهر می ورزند هر کدام در اندیشه سلامت و سعادت دیگری هستند و برای رشد و تعالی یکدیگر در تلاشند.

مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استاندار گلستان عنوان کرد: خانواه های موفق اعضای یک جامعه موفق را تشکیل می دهند، بنابر این برای بهره مندی جامعه از چنین خانواده هایی، باید اعضای خانواده را آموزش داد تا با تعمق در مسائل مختلف مرتبط با خانواده، گام هایی استوار برای ایجاد و پرورش خانواده پایدار و متعالی را بردارند.