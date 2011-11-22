همایش خانواده متعالی در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه این همایش گفت: این برنامه ها با اولویت سه هدف اساسی در این دفتر ( ارتقاء و تقویت باورهای دینی تحکیم بنیان خانواده، نشاط و شادابی جامعه و خانواده و تبیین جایگاه خانواده دینی) و آموزش های ضروری با همکاری اعضای ستاد پیش بینی شده است.
مهری مهدوی اضافه کرد: برای اولین بار همایش یک روزه مشاوره خانواده متعالی با هدف ایجاد وحدت رویه در امر مشاوره، گسترش رویکرد دینی در حوزه مشاوره و اهمیت مشاوره صحیح و پویا را در استان برگزار شد.
وی ادامه داد: خانواده موفق خانواده ای است که اعضای آن نسبت به یکدیگر مهر می ورزند هر کدام در اندیشه سلامت و سعادت دیگری هستند و برای رشد و تعالی یکدیگر در تلاشند.
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