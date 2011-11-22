به گزارش خبرنگار مهر، جلال تهرانی در نشستی خبری همایش تئاتر مؤسسه فرهنگی هنری "مکتب تهران" با موضوع شخصیت در بین جمعی از خبرنگاران گفت: ایده کلی این همایش رفتن به سمت ساختار و فاصله گرفتن از کلیگویی درباره تئاتر است. ما در همه همایشها که فعلاً فصلی یک بار برگزار میشوند، یک موضوع ساختاری را محور قرار میدهیم و تئاتریهایی با تخصصهای مختلف درباره آن موضوع خاص صحبت میکنند.
وی ادامه داد: محور همایش پائیز "شخصیت" است. در این همایشها علاقمندیم آدمهای مختلف با کارهای مختلف و مهارتها و بینشهای مختلف نگاه خودشان را به تئاتر عرض کنند. حوزههای مختلف کارگردانی، بازیگری، نمایشنامه نویسی، نقد، تئاتر کودک، عروسکی، نور و دکور در این همایش مورد بررسی قرار میگیرند.
مدیر مؤسسه فرهنگی هنری "مکتب تهران" تأکید کرد: در دانشگاهها با کلیگویی مواجهیم. وقتی درباره شخصیت یا ریتم صحبت میکنیم مجبوریم به ساختار بپردازیم. هدف ما این است دانش تجربی به هنرجویان منتقل شود.
تهرانی افزود: متوجه شدیم همایشها دو وجه انتقال تجربیات نسلهای گذشته و کارگاههای پرورشی گروهی دارند. ما در این همایشها از هنرمندان نسلهای مختلف در این همایشها استفاده کردیم. در این همایشها برای حضور هنرجویان هیچ گزینشی انجام نمیشود و برخی کارگاهها نیز خروجی خواهند داشت.
همایش "شخصیت" مؤسسه فرهنگی هنری "مکتب تهران" از 16 آذر تا 21 دیماه با همکاری مرکز آموزش بنیاد فرهنگی هنری رودکی برگزار میشود. مهلت ثبتنام علاقمندان تا 12 آذرماه است و پنج هزار تومان بابت هر ساعت حضور در کارگاهها از هنرجویان دریافت میشود.
مدیر مؤسسه فرهنگی هنری "مکتب تهران" در نشستی خبری در خصوص برگزاری همایش تئاتر این مؤسسه تأکید کرد هدف از برگزاری این همایشها انتقال دانش تجربی به هنرجویان است.
به گزارش خبرنگار مهر، جلال تهرانی در نشستی خبری همایش تئاتر مؤسسه فرهنگی هنری "مکتب تهران" با موضوع شخصیت در بین جمعی از خبرنگاران گفت: ایده کلی این همایش رفتن به سمت ساختار و فاصله گرفتن از کلیگویی درباره تئاتر است. ما در همه همایشها که فعلاً فصلی یک بار برگزار میشوند، یک موضوع ساختاری را محور قرار میدهیم و تئاتریهایی با تخصصهای مختلف درباره آن موضوع خاص صحبت میکنند.
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