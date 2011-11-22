تیم هندبال مظهر عربستان قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمام عربستان، دیدار نهایی چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاههای آسیا دوشنبه شب بین تیمهای مظهر عربستان و السد لبنان برگزار شد که طی آن نماینده عربستان با برتری 22 بر 19 مقابل مدافع عنوان قهرمانی رقابتها، ضمن کسب عنوان قهرمانی، جواز حضور در مسابقات هندبال جام باشگاههای جهان را بدست آورد.
این دو تیم در گروه A مرحله مقدماتی رقابتها هم برابر یکدیگر به میدان رفتند که در آن دیدار السد لبنان با نتیجه 31 بر 28 مظهر عربستان را شکست داده بود. با این شرایط پیروزی تیم عربستانی در مسابقه شب گذشته، به نوعی انتقام آن شکست هم بود.
دیدار تیمهای هندبال الخلیج عربستان میزبان رقابتها و الجیش قطر هم برای کسب عنوان سومی مسابقات هندبال جام باشگاههای آسیا با برتری 30 بر 27 تیم قطری همراه شد تا الخلیج به رده چهارم دست یابد. در این مسابقات تیمهای ذوبآهن و فولادمبارکه سپاهان اصفهان هم حضور داشتند که تیم ذوبآهن به رده پنجم دست یافت و سپاهان در جایگاه هفنم قرار گرفت.
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