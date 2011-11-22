بسیج مدرسه عشق ومکتب شهیدان گمنام است

رضا محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نقش بسیج در تمام اقشار جامعه فراگیر شده است، اظهار داشت: بسیج در عرصه های مختلف علمی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، امدادی، پژوهشی و....وضعیت خاص و منحصر به فرد دارد.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم انقلاب و کشور بیمه باشد باید شور و شوق این حرکت را روز به روز تقویت کنیم.

محمد سلیمانی عنوان کرد: اسلامی بودن، مردمی بودن، حضور همه اقشار جامعه در بسیج، حضور همه اقوام کشور، حضور همه گروه های بسیج از زنان و دختران اخلاص، با انگیزه و فداکار بودن مسئولیت پذیری از ویژگی های بسیجیان است.

وی افزود: افراد بسیجی باید در اندیشه و عمل استوار باشند.

فرمانده کل سپاه استان چهار محال و بختیاری اذعان داشت: دفاع از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، بازوی کمکی برای ارتش و سپاه ،عامل ایجاد و امنیت در کشور، نیروی اصلی در سازندگی کشور، مبارزه با ستاد سازمان یافته و...از دستاوردهای بسیجیان است.