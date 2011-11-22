قزوین کانون جشنواره فیلم کودک می شود

کریمی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این اولین جشنواره بین المللی است که در کشور برپا می شود و فیلم هایی که کودکان برای هم نوعان خود ساخته اند نمایش داده می شود.



وی افزود: این جشنواره از همه فستیوالها متمایز است و علت انتخاب قزوین برای برگزاری جشنواره هم این بود که با توجه به انتخاب ایران به عنوان مقر اتحادیه فیلم سازان کودک جهان به مدت سه سال، در اجلاس سوئیس مقررشد یکی از این فستیوالها در ایران برپا شود که با پیشنهاد مدیرکانون استان قزوین این شهر برای نمایش فیلمهای کودک انتخاب شد.



این مسئول بیان کرد: تلاش مسئولان کانون کشور این است که دبیرخانه جشنواره فیلم کودک بدلیل داشتن امکانات فنی و توانمندی در قزوین مستقر شود تا این منطقه به کانون فیلم کودک کشور تبدیل شود.



صارمی گفت: هر چند ساخت فیلم کار سختی است و شاید در وهله اول بنظر برسد کودکان قادر به انجام آن نیستند اما با هدایت مربیان این کار توسط کودکان 26 کشور شرکت کننده انجام شده و جسارت خردسالان در این کار ستودنی است.



وی افزود: جشنواره اصفهان با حضور فیلم سازان حرفه ای که برای کودکان ساخته شده عرضه می شود هر چند به آن هم ایراداتی وارد است اما در این جشنواره فیلمسازان شش تا 16 سال دغدغه و نیازها و حرفهای خود را در فیلم مطرح می کنند که می تواند برای فیلم سازان حرفه ای نیز بهانه ای برای ساخت فیلم کودک باشد.



این مسئول یادآورشد: برای برپایی این جشنواره دبیرخانه ای در تهران دایر شد و بدلیل این که فیلم سازان نوجوان هستند جذب فیلمها سخت بود اما با کالجهای دنیا تماس گرفته شد و با کمک مقر اصلی این نوع جشنواره ها در یونان کمک شد تا 200 فیلم در این جشنواره شرکت کنند که 400 فیلم هم از کشورمان حضور دارند.



صارمی اظهارداشت: این فیلمها چون مخاطب خاص دارد شاید جذابیت بصری را برای همه نداشته باشد لذا با برنامه ریزی صحیح و ایجاد جذابیت بیشتر، فیلم های منتخب پویانمایی ایران و جهان، فیلمهای اکران نشده کانون هم در جشنواره اکران می شود.



وی گفت: در کنار نمایش فیلم کوتاه سینمای ایران به مسایل آموزشی هم توجه کرده ایم و چهار کارگاه آموزشی فیلم سازی ساده، تصویربرداری ساده، متحرک سازی آسان و ایده تا فیلم برای مربیان کانون هم در کنار جشنواره پیش بینی شده است.



هر سئانس 9 فیلم کوتاه



دبیر اولین جشنواره بین المللی فیلم کودکان برای کودکان در خصوص ساعات نمایش فیلمها هم گفت: نمایش فیلمها ها از ساعت هشت صبح در مدت زمان یک ساعته پیش بینی شده ودر هر سئانس هشت تا 9 فیلم خوب در معرض دید کودکان قرار خواهد گرفت.

داوری فیلمها توسط چهار کودک و یک عضو کانون



کریمی صارمی در خصوص داوری این فیلمها هم بیان کرد: داوریها توسط سه کودک قزوینی که یکی از آنها در دوره جشنواره همدان داور بوده و یک کودک دیگر قزوینی که در دوره 41 و 42 رشد با ساخت فیلم شرکت داشته و یکی از اعضای فعال حوزه ادبیات کانون، یک کودک سمنانی که برنده بهترین کارگردانی در دوره قبل شده و یک کودک اصفهانی که در جشنواره قبلی برنده بهترین تصویر برداری شده انجام می شود.



ششمین جشنواره ملی و اولین جشنواره بین المللی فیلم کودکان برای کودکان تا سوم آذر ماه در قزوین برگزار می شود.



