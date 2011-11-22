کشف استعدادهای کوهنوردی در باقرشهر با برگزاری کلاس آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره کارآموزی کوهپیمایی توسط هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی تربیت بدنی باقرشهر با حضور 12 نفر از کوهنوردان باقرشهر برگزار شد.

این دوره که شامل مباحث تئوری و عملی بود طی مدت سه روز توسط بشیر شریف نیا مدرس فدراسیون کوهنوردی در مجموعه ورزشی غدیر شهرداری باقرشهر تدریس شد و شرکت کنندگان پس از گذراندن کلاس تئوری، به مدت دو روز به ارتفاعات شمال تهران اعزام شدند.

مباحث عملی این دوره نیز بر روی مسیرهای کوهپیمایی و سنگی مرور کردند و در پایان آموخته های این دوره با آزمون کتبی از شرکت کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت.

هدف از برگزاری این دوره ها، آشنایی بیشتر کوهنوردان و علاقه مندان به اصول و قواعد صحیح کوهنوردی است تا با حمایت مسئولان شهر بتواند حداقل امکانات مورد نیاز برای کشف استعدادهای شاخه های مختلف کوهنوردی شامل سنگ نوردی، هیمالیانوردی و صعودهای ورزشی را تأمین و در اختیار شهروندان باقرشهری قرار دهد.

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی باقرشهر در دو بخش آقایان و بانوان آماده برگزاری دوره های مختلف کارآموزی کوهپیمایی، سنگ نوردی، برف و یخ بوده و علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 55208118 – 55208151 با این هیئت تماس بگیرند.