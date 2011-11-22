گالیله را با این کتاب بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که پنجمین جلد از مجموعه کتاب‌های «علم و ماجراهای علمی» است ضمن تشریح زندگی و اندیشه‌های گالیله با 25 فعالیت و سرگرمی علمی نیز همراه است تا نوجوانان با انگیزه بیشتری کتاب را دنبال کنند و همچنین خلاقیت در وجودشان تقویت شود.

کودکان و نوجوانان از مطالعه این کتاب و آموختن درباره مردی لذت خواهند برد که تلسکوپ را اختراع کرد، ثابت کرد زمین به دور خورشید می‌گردد و کشفیات بسیاری درباره جاذبه و حرکت انجام داد که زیربنای ستاره‌شناسی و فیزیک معاصر را تشکیل داد. نظریات انقلابی گالیله و آزمایش‌های او که به طرزی حیرت‌آور ساده بود و به اثبات این نظریات کمک می‌کرد در این کتاب بحث و بررسی شده است و خوانندگان جوان می‌توانند با انجام دادن فعالیت‌های جذاب خودشان آنها را تجربه کنند.

اصطلاحات تاریخی و علمی و اسامی اشخاص بسیاری در کتاب ذکر شده که برای تبیین آنها واژه‌نامه اصطلاحات و افراد مهم در پایان کتاب آمده است. همچنین فهرستی از محل‌های اصلی، نوشته‌های مهم گالیله، پاپ‌ها و دوک‌های اعظم توسکانی در زمان زندگی گالیله به کتاب ضمیمه شده است.

«گالیله، زندگی و اندیشه‌های او» توسط نشر ققنوس در شمارگان 2 هزار جلد و با قیمت 5500 تومان به چاپ رسیده است.