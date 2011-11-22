افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن هیئت علمی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای پول و اعتبار افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن جهت اعضای هیئت علمی دانشگاهها به ترتیب 350 و 450 میلیون ریال، مورد تصویب قرار داد.

در نامه بانک مرکزی به مدیران عامل بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، مسکن و رفاه کارگران آمده است: پیرو نامه های شماره الف / 3238 مورخ 26 آذر سال 82 و شماره 80088/88 مورخ 14 تیر سال 84 در خصوص سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاهها به استحضار می رساند حسب بند 11 از تصمیمات متخذه در یک هزار و یکصد و سی امین جلسه مورخ 26 مهر سال 90 شورای پول و اعتبار مقرر شد:

" شورای پول و اعتبار افزایش سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن جهت اعضای هیئت علمی دانشگاهها به ترتیب به مبالغ 350 و 450 میلیون ریال، مورد تصویب قرار داد.

در ادامه این نامه آمده است: براین اساس خواهشمند است موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط جهت اقدام بر اساس دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه ابلاغ شود.

به گزارش مهر، پیش از این دستورالعمل اجرایی برای تسهیلات ساخت مسکن برای اعضای هیئت علمی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر تا 80 درصد هزینه تمام شده احداث و تا سقف 400 میلیون ریال با رعایت سایر ضوابط تعیین شده بود.