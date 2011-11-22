  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

راه اندازی پژوهشکده ازدواج و خانواده در تبریز

راه اندازی پژوهشکده ازدواج و خانواده در تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: پژوهشکده تخصصی ازدواج و خانواده در تبریز با انعقاد تفاهم نامه میان شبکه فعالان ازدواج و امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده تخصصی ازدواج و خانواده پیش از ظهر سه شنبه در محل شبکه فعالان ازدواج با حضور اساتید و کارشناسان و مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی افتتاح شد.

این پژوهشکده با هدف فرهنگ سازی، آگاه سازی و آسان سازی ازدواج تشکیل شد.

پژوهشکده ازدواج و خانواده در راستای تحقق اهداف مطرح شده در حوزه تحکیم بنیان خانواده و هسته شکل گیری آن به نام ازدواج تشکیل شده است.

این مرکز با بهره گیری از اساتید دانشگاهی و کارشناسان سعی در انجام پژوهش و بررسی علل افزایش طلاق، افزایش سن ازدواج و برگزاری همایش و ارائه مقالات دارد.

کد مطلب 1466306

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها