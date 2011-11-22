نمی توانیم با آسمان قرارداد ببندیم به اندازه جویهای ما ببارد

به گزارش خبرنگار مهر، پروین احمدی نژاد در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با اشاره به مشکلات ناشی از بارندگی در پایتخت گفت: با توجه به چالشهایی که در سطح شهر تهران در زمینه آبگرفتگی وجود دارد بهتر است مدیریت شهری در فصل گرما این نقاط را شناسایی و اصلاح کند.

وی ادامه داد: برخی از مدیران شهری اعلام کرده اند که بارشها بیش از ظرفیت جویهای پایتخت است. ما که نمی توانیم با آسمان قرارداد ببندیم که به میزان جویهای ما ببارد بلکه باید با تدبیر در این زمینه عمل کرد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه برخی از آبگرفتگیها به دلیل مشکلات هندسی است، پیشنهاد کرد: معاونت خدمات شهری و معاونت عمرانی گزارشی از فعالیتهای خود در این زمینه بدهند.

وی ادامه داد: جویهای تمامی مناطق به یک میزان است در حالیکه باید در هر منطقه متفاوت باشد.

چمران خواستار افزایش بودجه شرکت خاکریز آب در این رابطه شد.

علیرضا دبیر، عضو شورای شهر تهران نیز اهمیت جمع آوری آبهای سطحی را همطراز توسعه شبکه مترو و فاضلاب دانست و گفت: در بودجه سال 91 توجه ویژه ای به بودجه خاکریز آب شود.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران هم با انتقاد از مدیریت این شرکت گفت: بهتر است بودجه با انتصابات هماهنگ باشد. وقتی یک مدیری در دو سه پست موفق نبوده است به دنبال جایی برای مدیریت او نباشند.

در پایان پیش بینی شد شهرداری در رابطه با فعالیتهایش در خصوص رفع آبگرفتگی سطح معابر توضیحاتی به شورا ارائه دهد.