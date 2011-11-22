بسیج در دفاع مقدس سرنوشت جنگ را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پروین، صبح سه شنبه در جلسه گرامیداشت هفته بسیج این شهرستان گفت: بعد از انقلاب اسلامی و با تدبیر حضرت امام راحل تشکل جدیدی به نام بسیج وارد عرصه اجتماعی شد که قطعا شکل گیری آن ریشه در آموزه های دینی ما داشت.

فرماندار شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: آموزه های دینی و دستورات قرآن ما را بر آن داشت که همواره از تمام توان و قدرت خود بتوانیم برابر آنچه که ارزشهای دینی را تهدید می کند، به عنوان یک بسیجی بایستیم و از کیان نظام اسلامی در عرصه های مختلف دفاع کنیم.

پروین افزود: همگان شاهد بودند که بسیج در هشت سال دفاع مقدس سرنوشت جنگ را تغییر داد و خواب تمامی کسانی که خواب نابودی انقلاب را دیده بودند، آشفته کرد.

وی گفت: زمانی که نیازی به حضور بسیج در عرصه نظامی نباشد این قدرت عظیم و سرمایه بزرگ در عرصه های سازندگی وارد می شود و هم اکنون نیز در شبیخون فرهنگی بسیج توانسته به بهترین شکل ایفای نقش کند.

پروین تاکید کرد: رمز و راز قدرت و پیروزی این نیروی بزرگ، ایمان، اراده استوار و اطاعت بی چون و چرا از اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

فرماندار قصرشیرین گفت: تا زمانی که بسیج ترویج دهنده ارزشهای ناب اسلامی و دینی باشد، کارکرد خود را حفظ می کند و جامعه را به سوی رشد و تعالی بیشتر سوق می دهد.

پروین در پایان با اشاره بر نشر فرهنگ و تفکر بسیجی در جامعه، تاکید کرد: برنامه های بزرگداشت هفته بسیج با توجه به اینکه قصرشیرین پیشانی نظام و یک منطقه مرزی استراتژیک است، با بهترین نحو ممکن اجرا شوند.