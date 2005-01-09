مهمترين خبرهاي جهان از شب گذشته

- انتخابات فلسطين ساعت هفت صبح امروز در اراضي اشغالي آغاز شد.

- گروههاي حماس و جهاد اسلامي فلسطين اعلام كردند كه از ديگر گروه هاي اسلامي در بايكوت انتخابات فلسطين تبعيت خواهند كرد.

- با افزايش شمار كشتگان پديده سونامي تعداد قربانيان تاكنون از مرز صد و پنجاه و شش هزار تن گدشت.

- هواپيماي جنگي اف 16 آمريكا بمبي بر خانه اي روستايي در يكي از روستاهاي اطراف موصل انداخت كه به كشته شدن چهارده نفر انجاميد، همگي كشته شدگان اعضاي يك خانواده گزارش شده اند.

- در نواري ويدئويي كه وزير دفاع عراق در اختيار خبرنگاران گذاشته، شخصي كه مدعي فرماندهي يكي از گروههاي مقاومت عراقي است، به برخورداري از حمايت ايران و سوريه اعتراف مي كند.

- ناظران بين المللي انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطيني اين نكته را بررسي مي كنند كه آيا اسرائيل وعده خود مبني بر كاهش محدوديت آمد و شد فلسطيني ها براي شركت در انتخابات را عملي مي كند يا نه.

- كالين پاول وزير امور خارجه مستعفي آمريكا اعلام كرد كه تلاشها براي بسامان كردن اوضاع سودان و پايان خونريزيها بايد دو برابر شود.