80 بروجنی در دوره تخصصی آموزشی تربیت مبلغ شرکت کردند

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت کنندگان در این دوره به مدت 120 ساعت اصول تبلیغ را فرا گرفتند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تأکید کرد: هفت نفر از اساتید برجسته حوزه در این کلاس اصول تبلیغ، جامعه شناسی، شیوه تدریس و کلاس داری را تدریس کردند.

وی تصریح کرد: روحانیون مستقر و هجرت، ائمه جمعه و دانشجویان حوزه‌های علمیه بروجن در این دوره شرکت کردند.

الهیان گفت: اعطای گواهینامه، محسوب شدن این دوره به عنوان دوره پودمانی دفتر، اولویت در تشکیل پرونده تبلیغی و ارتقای گروه تبلیغی از مزایای دوره تربیت مبلغ است.