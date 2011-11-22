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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۳

حجت الاسلام مجید الهیان:

80 بروجنی در دوره تخصصی آموزشی تربیت مبلغ شرکت کردند

80 بروجنی در دوره تخصصی آموزشی تربیت مبلغ شرکت کردند

بروجن - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: دوره آموزشی تخصصی تربیت مبلغ با شرکت 80 نفر در بروجن برگزار شد.

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت کنندگان در این دوره به مدت 120 ساعت اصول تبلیغ را فرا گرفتند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تأکید کرد: هفت نفر از اساتید برجسته حوزه در این کلاس اصول تبلیغ، جامعه شناسی، شیوه تدریس و کلاس داری را تدریس کردند.
 
وی تصریح کرد: روحانیون مستقر و هجرت، ائمه جمعه و دانشجویان حوزه‌های علمیه بروجن در این دوره شرکت کردند.
 
الهیان گفت: اعطای گواهینامه، محسوب شدن این دوره به عنوان دوره پودمانی دفتر، اولویت در تشکیل پرونده تبلیغی و ارتقای گروه تبلیغی از مزایای دوره تربیت مبلغ است.
کد مطلب 1466312

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