نور رتبه سوم تعداد کتابخانه های عمومی مازندران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آقا ‌بزرگ حسینی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از خادمان و برترینهای عرصه کتاب و کتابخوانی، خدمت در کتابخانه را امری مقدس و سبب افتخار دانست.

وی فراگیری علم، مطالعه و کتابخوانی را در تمام ادیان و مذاهب جدی دانست و گفت: این امر در اسلام تاکید موکد شده و به اهتمام آن دستورات جدی صادر شد.

حسینی، در مقایسه آماری وضعیت کتابخانه‌های عمومی نور را مناسب عنوان کرد و ابراز داشت: از نظر تعداد با دارا بودن چهار باب کتابخانه رتبه سوم استان را در اختیار دارد و به لحاظ مساحت رتبه چهارم را دارد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی نور تصریح کرد: اداره کتابخانه‌های عمومی نور از نظر نیروی انسانی، رتبه ششم و از لحاظ منابع و عنوان و تعداد نسخه‌ها رتبه نهم استان را دارد.

وی از لحاظ کتاب‌های به امانت رفته کتابخانه‌های عمومی نور را دارای رتبه هشتم ذکر کرد و گفت: به‌ دلیل گستردگی شهرستان و پراکندگی جمعیت به لحاظ اعضا در رتبه‌های پایین قرار داریم.

حسینی، برگزاری کلاسهای اوقات فراغت، نمایشگاه‌های متعدد کتاب، پذیرایی از هزار و 300 مهمان در مهمانسرای کتابخانه را از اقدامات و خدمات ارائه شده اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان نور عنوان کرد.

وی از اقدامات مهم این اداره را اخذ شش قطعه زمین برای احداث کتابخانه عمومی در ایزدشهر، عباسا، کاسگر محله، آهودشت، جوربند و شیر کلا اعلام کرد و گفت: این پروژه در هفته کتاب کلنگ‌ زنی شد.