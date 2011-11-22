12 میلیارد دلار کالای غیرنفتی از گمرکهای استان بوشهر صادر شد

عبدالله طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار کالای صادر شده در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 32 درصد واز لحاظ ارزشی 73 درصد رشد دارد.

وی با بیان اینکه ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر در صادرات مواد غیر نفتی به انضمام میعانات گازی رتبه اول را در کشور دارد، افزود: همچنین در این مدت 16 میلیارد و 809 میلیون دلار صادرات غیر نفتی گمرکهای استان به انضمام میعانات گازی بوده است.

معاون امور گمرکی گمرک بوشهر افزود: ارزش این میزان کالای صادر شده 12 میلیارد و 519 میلیون و 233 هزار دلار به سایر کشورها صادر شده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 32 درصد و از لحاظ ارزشی 73 درصد رشد دارد.

طالبی گفت: در هفت ماهه اول امسال 629 هزار و 222 تن کـــالا به ارزش 307 میلیون و 561 هزار دلارتوسط تجار و بازرگانان به کشورهای مختلف صادر شده است .

طالبی افزود: همچنین در این مدت از دفاتر و گمرکهای تابعه 9 میلیون و 983 هزار تن کالا به ارزش شش میلیارد و 383 میلیون دلار صادرات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 37 و از نظر ارزشی 79 درصد افزایش نشان می دهد.

وی یادآور شد: طی این مدت گمرکهای خارگ، گناوه، دیر، منطقه پارس جنوبی ، کنگان، ریگ، بوالخیر، دیلم و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر دو فعالیت صادراتی داشته اند.