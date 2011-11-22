انتقاد از تصویب حقوق مادام العمر برای مقامات سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم روز سه شنبه در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به تصویب حقوق مادام العمر مقامات سیاسی در مجلس گفت: در طول سالها مفهوم طبقه اجتماعی در کشور ما دچار ابهام بوده است و همیشه فاصله نابرابری اقتصادی میان مدیران و مردم وجود داشته است.

وی ادامه داد: همیشه مردم این بدبینی را داشته اند که مدیران از موقعیتهای سیاسی خود استفاده یا بهره برداری شخصی کنند که ما با اینگونه اقدامات این تردید را تایید می کنیم.

خادم خواستار آن شد که نمایندگان مجلس که پیشنهاد دهنده این طرح بودند حرمت نماینده مردم بودن را حفظ کنند زیرا نمایندگان مردم نباید حقی فراتر از آنچه که قانون به آنها داده است برای خود قائل شوند.

وی تاکید کرد: نابرابریهای اقتصادی ریشه هایش میراثی است و نباید با استفاده از موقعیت سیاسی که داریم برای رفاه خودمان قوانینی تصویب کنیم که به نابرابریهای اجتماعی دامن زند.