نایب قهرمانی تیم بانوان فولادماهان مسجل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های فولاد ماهان سپاهان و ژاپن در حالی برگزار شد که سال گذشته و در چارچوب رقابت‌های پارآسیایی گوانگجو، تیم ملی کشورمان با شکست مقابل تیم ژاپن از راهیابی به رقابت‌های پارالمپیک لندن بازماند.

بدین ترتیب تیم فولاد ماهان فردا چهارشنبه برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف تیم چین خواهد رفت. در دیگر رقابت برگزار شده امروز تیم ذوب آهن با نتیجه 3 بر یک از سد تیم چین گذشت و به عنوان سرگروه، فردا با برنده دیدار ژاپن و سریلانکا روبه‌رو خواهد شد.

رقابت‌های آزاد قهرمانی والیبال نشسته آسیا 2011 با حضور 12 تیم از باشگاه‌ها و نیز تیم‌های ملی کشورهای مختلف آسیایی تا 4 آذر ماه در پکن ادامه دارد.