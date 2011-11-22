40 میلیارد ریال اعتبار برای توزیع شیر در مدارس گلستان پیش بینی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پسرکلو افزود: این طرح بین 240 هزار دانش آموز استانی و از روز دوشنبه آغاز شد.

وی اظهار داشت: این طرح به مدت شش ماه و تا بعد از عید اجرا می شود و دانش اموزان مقاطع مختلف را در بر می گیرد.

وی تاخیر در ابلاغ اعتبارات از دلایل اجرای دیرهنگام این طرح برشمرد و گفت: اعتبارات مورد نیاز این طرح اوایل آبانماه ابلاغ شد.

پسرکلو بیان داشت: مصرف سرانه شیر در دنیا جزو روند سلامت استان محسوب می شود و اکنون سرانه مصرف شیر در کشور 80 کیلو کیلوگرم است درحالیکه این میزان در جهان بین 250 تا 300 کیلوگرم است.

کارنشاس مسئول توزیع شیر در مدارس گلستان بیان داشت: 50 درصد کودکان مناطق محروم به دلیل عدم دسترسی به شیر از رشد مناسبی برخوردار نیستند و یک میلیون کودک از این مشکلات رنج می برند.

وی عنوان کرد: همچنین 40 درصد بانوان ایرانی با میانیگن سنی 15 سال کمتر از میانیگن جهانی دچار کمبود کلسیم هستند.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.