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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

پسرکلو:

40 میلیارد ریال اعتبار برای توزیع شیر در مدارس گلستان پیش بینی شد

40 میلیارد ریال اعتبار برای توزیع شیر در مدارس گلستان پیش بینی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول توزیع شیر در مدارس گلستان گفت: 40 میلیارد ریال برای توزیع شیر رایگان بین دانش آموزان استان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پسرکلو افزود: این طرح بین 240 هزار دانش آموز استانی و از روز دوشنبه آغاز شد.

وی اظهار داشت: این طرح به مدت شش ماه و تا بعد از عید اجرا می شود و دانش اموزان مقاطع مختلف را در بر می گیرد.

وی تاخیر در ابلاغ اعتبارات از دلایل اجرای دیرهنگام این طرح برشمرد و گفت: اعتبارات مورد نیاز این طرح اوایل آبانماه ابلاغ شد.

پسرکلو بیان داشت: مصرف سرانه شیر در دنیا جزو روند سلامت استان محسوب می شود و اکنون سرانه مصرف شیر در کشور 80 کیلو کیلوگرم است درحالیکه این میزان در جهان بین 250 تا 300 کیلوگرم است.

کارنشاس مسئول توزیع شیر در مدارس گلستان بیان داشت: 50 درصد کودکان مناطق محروم به دلیل عدم دسترسی به شیر از رشد مناسبی برخوردار نیستند و یک میلیون کودک از این مشکلات رنج می برند.

وی عنوان کرد: همچنین 40 درصد بانوان ایرانی با میانیگن سنی 15 سال کمتر از میانیگن جهانی دچار کمبود کلسیم هستند.

گلستان 300 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 1466337

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