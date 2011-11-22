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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

فرخی خبر داد:

معدوم سازی 26 تن فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در آباده

معدوم سازی 26 تن فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در آباده

آباده - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان آباده از معدوم سازی بیش از 26 تن فرآورده خام دامی غیر بهداشتی و آلوده در آباده فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه نظارتهای بهداشتی بر فرآورده های خام دامی شهرستان آباده، یک واحد مرغ فروشی در آباده به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی پلمپ شد.

وی افزود: طی هفت ماه گذشته بازرسان فرآورده های خام دامی، از مصرف 26 هزار و 310 کیلوگرم فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف جلوگیری به عمل آوردند.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان آباده اظهار داشت: امسال سه واحد متخلف پلمپ و برای 16 واحد متخلف دارای نواقص بهداشتی اخطار کتبی صادر و از تعداد 19 نفر تعهد محضری و کتبی اخذ و 15 مورد معرفی به مراجع قضایی توسط این شبکه انجام شده است.

فرخی تصریح کرد: بازرسی از مراکز عرضه محصولات دامی به طور مستمر صورت می گیرد و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با رعیات نکردن اصول بهداشتی سلامتی جامعه را تهدید کنند.

وی به شهروندان توصیح کرد برای حفظ سلامتی خود گوشت و مواد پروتئینی مورد نیاز را از قصابیها و مراکز معتبر تحت نظارت سازان دامپزشکی تهیه کنند و هنکگام خرید گوشت قرمز به مهر بهداشتی دامپزشکی و خرید مرغ و تخم مرغ به تاریخ تولید و انقضای آن توجه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن 07513331049 تماس گرفته و به اطلاع شبکه دامپزشکی شهرستان آباده برساند. 

کد مطلب 1466339

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