حجاج همدانی تا نیمه آذرماه به همدان بازمی گردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر شعبانی اظهار داشت: امسال 16 کاروان با حضور یک هزار و 259 مرد و یک ‌هزار و 50 نفر زن از استان همدان به سرزمین وحی اعزام شده‌اند.

وی با بیان اینکه 9 کاروان از این 16 کاروان تا 28 آبان ماه سال جاری به استان همدان بازگشته‌اند، ادامه داد: هفت کاروان در مکه باقی ماندند که تا نیمه آذر ماه کار برگشت زائران به پایان می‌رسد.

جانشین مدیریت حج و زیارت استان همدان اضافه کرد: 55 درصد زائران همدانی مرد و بقیه زن هستند.

شعبانی با اشاره به اینکه امسال نیز در ثبت نام‌های جدید 700 نفر اضافه شده‌اند، گفت: در دی ماه سال جاری شرایط، ضوابط و نحوه اعزام متقاضیان به حج عمره در سال 91 اعلام خواهد شد.

وی در خصوص اعزام زائران به حج عمره عنوان کرد: هنوز هیچ تصمیمی بنا بر اعزام زائران به حج عمره گرفته نشده و باید سهمیه همدان در اعزام مشخص شود.