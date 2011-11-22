  1. استانها
  2. کرمان
۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

غنچه پور در گفتگو با مهر:

صدا و سیمای کرمان مناطق عشایر نشین را پوشش دهد

صدا و سیمای کرمان مناطق عشایر نشین را پوشش دهد

جیرفت - خبرگزاری مهر: فرماندار جیرفت گفت: صدا و سیمای کرمان باید مناطق عشایر نشین استان کرمان را تحت پوشش قرار دهد.

ابراهیم غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عشایر ذخایر نظام هستند اظهار داشت: این قشر در حال حاضر با مشکلاتی روبرو هستند که باید برای حل آن اقدام شود.
 
وی بیان داشت: یکی از مشکلات اساسی عشایر استان کرمان به خصوص در شهرستان جیرفت، عدم پوشش این مناطق توسط صدا و سیما است.
 
غنچه پور بیان داشت: چون عشایر از پوشش صدا و سیما برخوردار نیستند همه از ماهواره استفاده می کنند.
 
فرماندار جیرفت تصریح کرد: این یک هشدار و خطر بزرگی است.
 
وی گفت: در مناطقی که عشایر اسکان داده شده اند صدا و سیما باید آن محدوده ها را پوشش دهد تا این قشر از ماهواره به جای تلویزیون داخلی کشور استفاده نکنند.
کد مطلب 1466347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها