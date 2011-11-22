صدا و سیمای کرمان مناطق عشایر نشین را پوشش دهد

ابراهیم غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عشایر ذخایر نظام هستند اظهار داشت: این قشر در حال حاضر با مشکلاتی روبرو هستند که باید برای حل آن اقدام شود.

وی بیان داشت: یکی از مشکلات اساسی عشایر استان کرمان به خصوص در شهرستان جیرفت، عدم پوشش این مناطق توسط صدا و سیما است.

غنچه پور بیان داشت: چون عشایر از پوشش صدا و سیما برخوردار نیستند همه از ماهواره استفاده می کنند.

فرماندار جیرفت تصریح کرد: این یک هشدار و خطر بزرگی است.

وی گفت: در مناطقی که عشایر اسکان داده شده اند صدا و سیما باید آن محدوده ها را پوشش دهد تا این قشر از ماهواره به جای تلویزیون داخلی کشور استفاده نکنند.