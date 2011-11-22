53 نشریه محلی و تخصصی در البرز مجوز گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه با انتشار هفته‌نامه «رویش ملت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سیدحکمت‌اله موسوی»، هفته‌نامه «دنیای نوین کسب و کار» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مینا مهرنوش»، دو هفته‌نامه «اجتماع امروز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «رویا خدائی اردبیلی»، دوهفته‌نامه «سپهر میهن» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد عزیزپور»، دو هفته‌نامه «میلاد جوان» به صاحب امتیازی «کانون فرهنگی هنری اجتماعی میلاد جوان مو مدیرمسئولی «ایرج نصیری» موافقت شد.

همچنین دو هفته‌نامه «نقش البرز» به صاحب امتیازی «انجمن صنایع دستی» و مدیرمسئولی «سعید محمدی»، دو هفته‌نامه «صبح البرز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد احمدی»، دو هفته‌نامه «افق البرز» به صاحب امتیازی «مؤسسه آزاد اندیشان جوان کرج» و مدیرمسئولی «مهدی انصاری نسب»، دو هفته‌نامه «البرز فردا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محبوبه کورانی»، دو هفته‌نامه «طلوع بیداری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اقدس فرهادی» مجوز گرفتند.

دو هفته‌نامه «ندای اندیشه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فروغ‌السادات شهیدی»، دو هفته‌نامه «روزهای زندگی بچه‌ها» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی خوئی»، دو هفته‌نامه «هم صدا » به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «صادق سلیمی»، ماهنامه «پژواک البرز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علیرضا لرستانی»، ماهنامه «Up To Date» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «افسانه عزیزی مقدم آذربایجانی» نیز مجوز گرفتند.

ماهنامه «فرآورده» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «علی محمد تقی‌پور صمیمی»، ماهنامه «چشم‌انداز نفت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «قدرت‌اله حیدری»، ماهنامه «فاروس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مریم روی توند غیاثوند»، ماهنامه «کرج امروز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «اسماعیل اصل مصدق آذر»، ماهنامه تخصصی «بازار سیماب صنعت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «محمد زارع مانیزانی»، ماهنامه «روشنای زندگی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «شهلا آکوی محصل» هم مجوز گرفتند.

همچنین ماهنامه «یکی یک دونه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ملیحه مومن پور»، ماهنامه تخصصی «پیام معمار» به صاحب امتیازی «انجمن صنفی معماران حرفه‌ای منطقه کرج و حومه» و مدیرمسئولی «حسن رضا شکری خانقاه»، ماهنامه تخصصی «میراث پارس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فرشید خدادادیان طاغونک»، ماهنامه «بچه‌ها بشری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «نسرین اطیابی»، ماهنامه تخصصی «مدیر ورزش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «سمیه کرمانی» موفق به اخذ مجوز شدند.

ماهنامه تخصصی «پدیدار» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «مرتضی صابری»، ماهنامه تخصصی «Journal of Nano Structures» به صاحب امتیازی «دانشگاه کاشان» و مدیرمسئولی «محمد الماسی کاشی»، ماهنامه تخصصی «مسکن و ساختمان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای مجتبی رشید نهال»، ماهنامه «ندای خاورمیانه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «احمد سروش نژاد»، ماهنامه تخصصی «مدیریت سرمایه انسانی» به صاحب امتیازی «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» مجوز انتشار دریافت کردند.

دو ماهنامه تخصصی «کانیار» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «فاطمه صباحی»، دو ماهنامه تخصصی «سپهر ادیان» به صاحب امتیازی «دانشگاه ادیان و مذاهب» و مدیرمسئولی «سیدابوالحسن نواب»، فصلنامه تخصصی «پایداری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «ابوالفضل وطن پرست»، فصلنامه تخصصی «پیک سالمند» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «قاسم قادری ورکانی»، فصلنامه تخصصی «تلاش سبز» به صاحب امتیازی «مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرج» و مدیرمسئولی «غلامرضا احمدی بیداخویدی»، فصلنامه تخصصی «سخنوران» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج» و مدیرمسئولی «مهدی محقق» مجوز گرفتند.

فصلنامه تخصصی «فلسفه و کلام» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج» و مدیرمسئولی «مقصود محمدی»، فصلنامه تخصصی «ونداد» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی» و مدیرمسئولی «افسون نودهی مقدم»، فصلنامه تخصصی «برنامه‌ریزی فضایی» به صاحب امتیازی «دانشگاه پیام نور استان تهران» و مدیرمسئولی «مصطفی طالشی»، فصلنامه تخصصی «شاداب» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «عطاءاله حسینی بدر»، فصلنامه تخصصی «تأسیسات حرارتی ـ برودتی» به صاحب امتیازی «شرکت فنی مهندسی طرح و صنعت سروش مانا» و مدیرمسئولی «داریوش هادی زاده»، فصلنامه تخصصی «سکان» به صاحب امتیازی «نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران» و مدیرمسئولی «سیدمهرداد آل احمد» هم مجوز گرفتند.

با انتشار فصلنامه تخصصی «مطالعات نهج‌البلاغه و حدیث» به صاحب امتیازی «دانشگاه بوعلی سینا» و مدیرمسئولی «مسیب یارمحمدی واصل»، فصلنامه تخصصی «مطالعات فقهی و فلسفی» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی قم» و مدیرمسئولی «محمدحسن ایراندوست»، فصلنامه تخصصی «پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی «آقای رضا غلامی»، فصلنامه تخصصی «International Journal of Health Researches» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد» و مدیرمسئولی «محمدحسن لطفی» نیز موافقت شد.

همچنین با فصلنامه تخصصی «International Journal of Mathematical Modelling Q» به صاحب امتیازی «دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی» و مدیرمسئولی «محمدعلی فریبرزی عراقی»، فصلنامه تخصصی «پژوهش‌های انقلاب اسلامی» به صاحب امتیازی «مؤسسه انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران» و مدیرمسئولی «ابراهیم کلانتری»، فصلنامه تخصصی «پژوهش‌های هستی شناختی» به صاحب امتیازی «دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی» و مدیرمسئولی «عین‌اله خادمی»، دو فصلنامه تخصصی «Journal of Oral Health and Oral Epidemiology (الکترونیکی)» به صاحب امتیازی «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان» و مدیرمسئولی «آرش شهروان» هم موافقت شد.





