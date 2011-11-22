البرادعی گزینه نخست وزیری مصر/ بررسی استعفای دولت در شورای نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الحیات مصر در گزارشی اعلام کرد: شورای نظامی مصر هم اکنون در حال بررسی معرفی "محمد البرادعی" به عنوان نخست وزیر جدید برای تشکیل دولت است.

درحالی که شب گذشته رسانه های مصری از موافقت شورای نظامی حاکم با استعفای دولت عصام شرف خبر داده بودند، یک مقام نظامی مصری در گفتگو با پایگاه خبری "بوابه الاهرام" گفته است: شورای نظامی همچنان در حال بررسی استعفای دولت عصام شرف است و تاکنون تصمیم نهایی اش را در این باره اتخاذ نکرده است.

وی همچنین تاکید کرد: انتخابات پارلمانی مصر با وجود تحولات اخیر در موعد خود و بدون تاخیر برگزار می شود.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در شورای عالی نظامی مصر اعلام کرد: این شورا هم اکنون در حال تعیین نخست وزیر جدید قبل از پذیرش استعفای کابینه عصام شرف است.

وی تاکید کرد: شورای نظامی حاکم پس ازتوافق درباره نخست وزیرجدید بیانیه ای رسمی ابلاغ خواهد کرد ودرآن پذیرش استعفای کابینه قبل و نام نخست وزیر جدید اعلام می شود.