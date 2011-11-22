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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

60 درصد هویچ آذربایجان شرقی در بستان‌‌آباد تولید می‌شود

60 درصد هویچ آذربایجان شرقی در بستان‌‌آباد تولید می‌شود

بستان آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان بستان‌آباد از تولید 60 درصد هویچ آذربایجان‌شرقی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس گل‌محمدزاده با بیان اینکه این شهرستان قطب اول تولید هویچ در آذربایجان شرقی است، اظهار داشت: با سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی می‌توان، صادرات محصولات تولید شده از هویچ بستان‌آباد را به کشورهای دیگر انجام داد.

وی اظهار داشت: حدود هزار و 200 هکتار از زمین‌های کشاورزی این شهرستان به کشت هویچ اختصاص یافته است.

گل محمدزاده گفت: نبود میدان میوه و تره بار و کارخانجات تبدیلی و واسطه‌گری باعث شده است کشاورزان منطقه با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند و محصولات تولیدی آنها با قیمت پایین به فروش برود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری دولت در بخش کشاورزی گفت: این شهرستان ظرفیت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را دارد و تلاش می‌کنیم با بسترسازی مناسب، نسبت به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و درآمد روستاییان اقدام شود.

فرماندار شهرستان بستان‌آباد با اشاره به خسارات وارد شده به کشاورزان این منطقه ناشی از خشکسالیهای اخیر گفت: باید با آموزش و تشویق کشاورزان و پرداخت آسان تسهیلات بانکی، کشاورزان را به استفاده از شیوه‌های جدید آبیاری تحت فشار و قطره‌ای ملزم کرد.

کد مطلب 1466354

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