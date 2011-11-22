به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس گلمحمدزاده با بیان اینکه این شهرستان قطب اول تولید هویچ در آذربایجان شرقی است، اظهار داشت: با سرمایهگذاری در بخش صنایع تبدیلی میتوان، صادرات محصولات تولید شده از هویچ بستانآباد را به کشورهای دیگر انجام داد.
وی اظهار داشت: حدود هزار و 200 هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان به کشت هویچ اختصاص یافته است.
گل محمدزاده گفت: نبود میدان میوه و تره بار و کارخانجات تبدیلی و واسطهگری باعث شده است کشاورزان منطقه با مشکلات متعددی روبهرو شوند و محصولات تولیدی آنها با قیمت پایین به فروش برود.
وی با اشاره به سرمایهگذاری دولت در بخش کشاورزی گفت: این شهرستان ظرفیتهای لازم برای جذب سرمایهگذاری در بخش کشاورزی را دارد و تلاش میکنیم با بسترسازی مناسب، نسبت به افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و درآمد روستاییان اقدام شود.
فرماندار شهرستان بستانآباد با اشاره به خسارات وارد شده به کشاورزان این منطقه ناشی از خشکسالیهای اخیر گفت: باید با آموزش و تشویق کشاورزان و پرداخت آسان تسهیلات بانکی، کشاورزان را به استفاده از شیوههای جدید آبیاری تحت فشار و قطرهای ملزم کرد.
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