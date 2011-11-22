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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

عرضه آخرین دستاوردهای محققان کشور در زمینه روباتهای متحرک پزشکی

عرضه آخرین دستاوردهای محققان کشور در زمینه روباتهای متحرک پزشکی

اولین کنفرانس بین المللی روباتهای متحرک و تکنولوژیهای کمکی در زیست پزشکی در روزهای 19 و 20 آذرماه در مرکز همایشهای رازی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس از سوی انجمن علمی رباتهای متحرک در روزها 19 و 20 آذرماه برگزار می شود.

کاربرد روباتها در پزشکی، مهندسی توانبخشی روباتیک، روباتهای کمکی در راه رفتن، کنترل روباتهای متحرک، روباتهای مین یاب، تکنولوژیهای ارتباطی و کاربردهای روباتیک، ادراک محیط یز مبنای روشهای تصویربرداری، کاربرد روباتیک در تحریک الکتریکی عملکردی و نقشه برداری روباتیک از جمله محورهای این کنفرانس است.

برگزاری نمایشگاه روبات های متحرک و تکنولوژی های کمکی در زیست پزشکی در محل برگزاری کنفرانس از جمله برنامه های جانبی این کنفرانس است.
کد مطلب 1466365

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