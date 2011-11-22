تعیین تکلیف حجاجی که گذرنامه خود را گم کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، مفقود شدن گذرنامه زائران چه به هنگام ورود به عربستان و چه در آستانه بازگشت به ایران از مسائلی است که هر ساله برای برخی از زائران بیت‌الله‌الحرام بوجود می‌آید. کنسول جمهوری اسلامی ایران در جده چگونگی رفع مشکل این زائران را تشریح کرد.



احمد صفری دستجردی، کنسول جمهوری اسلامی ایران در جده در این باره گفت: امسال در عملیات ورود زائران ایرانی به فرودگاه‌های عربستان، زائرانی بودند که در فاصله خروج از فرودگاه مهرآباد تا ورود به فرودگاه جده یا مدینه، گذرنامه‌شان مفقود شده بود. به این ترتیب این زائران برای ترخیص از فرودگاه کشور میزبان به مشکل برخوردند.



وی افزود: اکنون نیز هر چه که به پایان سفر نزدیک می‌شویم، گم‌ شدن گذرنامه‌های زائران خود را بیشتر نشان می‌دهد.



کنسول جمهوری اسلامی ایران در جده درباره راه‌حل مشکل زائرانی که گذرنامه‌شان مفقود می‌شود، گفت: برای این زائران "برگه عبور" صادر می‌شود. "برگه عبور" یک برگه حقوقی است و نقش گذرنامه موقت را دارد. این برگه، ممهور به مهر خروجی زائر از فرودگاه عربستان می‌شود.



صفری دستجردی در تشریح دیگر فعالیت‌های سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده برای خدمت‌رسانی به زائران که پس از پایان موسم حج نیز ادامه پیدا می‌کند، گفت: پیگیری جلسات دادگاهی و اخذ دیه زائرانی که در مدینه یا مکه تصادف کرده و در اثر تصادف فوت شده یا دچار نقص عضو و آسیب‌دیدگی شده‌اند از کارهایی است که سرکنسولگری در طی سال انجام می‌دهد.

