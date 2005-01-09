به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، جمعي از معاونان رييس جمهور و وزراي كابينه نيز در جلسه امروز مجلس حضور يافته اند .
در حال حاضر ، رييس جمهور درحال سخنراني درباره بودجه سال 84 است و جلسه راي اعتماد به احمد صادق بناب همراه با سخنراني هاي مخالف و موافق وي دستور كار بعدي امروز مجلس شوراي اسلامي است ، احتمال مي رود راي گيري براي تصدي وزارت به جلسه علني عصر امروز موكول شود .
دقايقي پيش
رييس جمهور براي تقديم بودجه سال 84 و دفاع از وزير پيشنهادي راه وارد مجلس شد
دقايقي پيش سيد محمد خاتمي رييس جمهور براي تقديم بودجه يك ميليون و 546 هزار ميليارد ريالي سال 84 همچنين دفاع از احمد صادق بناب وزير پشنهاد شده براي تصدي پست وزارت راه و ترابري وارد مجلس شد .
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