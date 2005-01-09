رييس جمهور براي تقديم بودجه سال 84 و دفاع از وزير پيشنهادي راه وارد مجلس شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، جمعي از معاونان رييس جمهور و وزراي كابينه نيز در جلسه امروز مجلس حضور يافته اند .

در حال حاضر ، رييس جمهور درحال سخنراني درباره بودجه سال 84 است و جلسه راي اعتماد به احمد صادق بناب همراه با سخنراني هاي مخالف و موافق وي دستور كار بعدي امروز مجلس شوراي اسلامي است ، احتمال مي رود راي گيري براي تصدي وزارت به جلسه علني عصر امروز موكول شود .

کد مطلب 146637