35 هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب در یزد احداث می شود

عباسعلی فریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری عملیات ساخت 35 هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب شرب در سطح استان یزد در دست احداث است.

وی بیان داشت: ساخت این مخازن در شهرهای یزد، اردکان، میبد و طبس صورت می گیرد.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: اعتبار مخازن یاد شده بالغ بر 10 هزار میلیون ریال است که این اعتبار علاوه بر ساخت مخازن، در اجرا ی پروژه های مسکن مهر این شهرها نیز هزینه می شود.

فریمانی عنوان کرد: هم اکنون در استان یزد افزون بر 334 هزار و 920 متر مکعب مخزن ذخیره آب در مدار بهره برداری وجود دارد.

وی یادآور شد: استان یزد از نظر اعتبارات در زمینه ساخت مخازن در روند مساعد و رو به رشدی قرار دارد.

فریمانی اظهار داشت: بر اساس برنامه زمان بندی شده، پیش بینی می شود این مخازن تا تابستان سال آینده به بهره برداری برسد.

وی بیان داشت: در حال حاضر در استان یزد بیش از 862 هزار نفر زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب استان یزد قرار دارند.