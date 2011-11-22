پایان دور سوم مسابقات شطرنج بین المللی جام بوکان

به گزارش خبرنگار مهر، دور نخست مسابقات شطرنج بین المللی آزاد جام بوکان با حضور 92 ورزشکار از داخل و خارج کشور که از 29 آبان ماه آغاز شده و به مدت یک هفته در سالن اختصاصی هتل ایزدی بوکان برگزار می شود، با معرفی نفرات برتر دور اول پایان یافت.

از نتایج دور از انتظار دور اول این مسابقات، می توان به شکست سعید نیک بین قهرمان استان با ریتینگ 2065 در مقابل الیاس گل محمدی بدون ریتینگ اشاره کرد، در لیست نفرات شرکت کننده در مسابقات علاوه بر بازیکنان مطرح ایرانی از جمله اصغر گلیزاده، و استادان بین المللی مرتضی دربان، شاهین مهندسی، آرین غلامی، استادادان فیده سعید گل افروزی، صاحبعلی عطان‍ژاد و عضو تیم ملی محمد میران خادمی، نام دو استاد بین المللی از گرجستان و چند بازیکن مطرح از کشور ارمنستان نیز دیده می شود.

هرچند استاد بزرگ اصغر گلی زاده با درجه بین المللی 2471 و استادان بین المللی گرجستان شوتا آزالادزه با درجه 2410 و باچانا مورچیاشویلی با درجه 2383 از بخت های نخست قهرمانی هستند ولی با وجود سایر بازیکنان مطرح و عنوان دار، پیش بینی قهرمانی مسابقات از هم اکنون دشوار شده است.

در ادامه این مسابقات که دور دوم آن روز گذشته 30 آبان ماه پیگیری شد، اصغر گلیزاده بازی را در برابر امیر محمدی، واگذار کرد و در سایر میزها شوتا آزالادزه گرجستانی، ایندات کشتویان از ارمنستان را شکست داد، باچانا مورچیاشویلی با مهره سیاه، وحدتی را مغلوب خود ساخت و مرتضی دربان و حسن عباسی به تساوی رضایت دادند، همچنین محمد میران خادمی از سد میر محمود علوی گذشت وشاهین منهدسی با مهره سیاه بر وحدتی پیروز شد.

در دور سوم نیز شطرنج بازان گرجستانی پیشتاز این دور بودند به طوریکه شوتا آزالادزه با مهره سیاه صاحبعلی عطانژاد را شکست داد و باچنا مورچیاشویلی، غلامرضا حیدری را مغلوب خود کرد، در ادامه همچنین محمد میران خادمی، اصغرزاده را از پیش روی برداشت و شاهین مهندسی بر صادق اسدی پیروز شد، محمد امیر سلیمانی در برابرسعید گل افروزی تن به شکست داد و بهروز شکیبا با مهره سفید، بازی را به ارسلان زرین فام واگذار کرد، مقدمیان و اصغری بادکی امتیازها را بین خود تقسیم کردند و دوستکام، آریان غلامی جوان و آینده دار را شکست داد.

نیما حسین زاده با مهره سیاه توانست دربرابر گاروش ساهاکیان ارمنستانی به پیروزی برسد تا در کنار سایر مدعیان سه امتیازی جدول همچنان به کسب مکان های بالای جدول، امیدوار بماند، دور چهارو و پنجم این مسابقات در 41 میز با 82 ورزشکار امروز پیگیری شده و تا پایان مسابقات چهار دور دیگر باقی مانده که در صورت کسب نشدن امتیاز پیش بینی شده از سوی کمیته داوری، دو دور دیگر به این مسابقات افزوده می شود.