به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، حجت الاسلام علي‌اصغر نصرتي در خصوص اهميت و لازمه پرداختن اين معاونت به جنبش نرم ‌افزاري اظهار داشت : بعد از اين كه جمعي از نخبگان كشور نامه‌اي خطاب به رهبري نوشتند و تصريح كردند كه زمان مناسب براي توليد علم و جنبش نرم ‌افزاري فرا رسيده و جامعه پذيراي آن است، رهبري در جواب آنها از نهادهايي كه در زمينه علمي فعال هستند، مثل حوزه علميه، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دانشگاهها خواستند اقداماتي در باب توليد علم انجام دهند.



وي ادامه داد: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در كنار مابقي فعاليت‌هاي خود تصميم گرفت در اين حركت به نوعي پيشقدم باشد، از اين رو نشستي با حضور صاحبنظران و مسؤولان ارشد مراكز فعال پژوهشي حوزه برگزار كرد. اما مدتي اين فعاليت‌ها متوقف بود، تا اين كه مجدداً دفتر تبليغات اسلامي در تيرماه سال جاري سرفصلي را براي جنبش نرم ‌افزاري مقرر كرد و از ابتداي مهرماه برنامه‌هاي معاونت پژوهشي دفتر در اين خصوص آغاز شد.



مدير جنبش نرم ‌افزاري و توسعه علوم اسلامي، برنامه‌هاي طراحي شده در اين دفتر را بر سه محور اساسي مفهوم‌سازي، فرهنگ‌ سازي و كارگروه‌هاي علمي برشمرد و افزود: در مفهوم ‌سازي ادبيات و مفاهيم جنبش‌ نرم‌افزاري مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد، هدف اين گروه آن است كه بتواند بر سر ادبيات نهضت‌ نرم‌ افزاري در بين نخبگان علمي و مراكز پژوهشي يك توافق اجمالي و نسبي ايجاد كند. زيرا در جامعه علمي برداشت‌هاي متفاوتي از اطلاق نهضت نرم‌ افزاري بر فعاليت‌هاي رايانه‌اي گرفته تا روند فعاليت علمي سنتي كه در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها در حال انجام است، وجود دارد. لذا براي اين كه يك نهضت و خيزش انقلابي در علم آغاز شود و ادامه پيدا كند بايد جدي و به صورت علمي وارد كار شد.



وي با ابراز تأسف از اين كه انقلاب فرهنگي در ايران به ناكامي كشانده شد، تصريح كرد: انقلاب فرهنگي در كشور متأسفانه تقريباً به ناكامي كشانده شده است، علت آن هم يا زود آغاز كردن آن بود و يا اين كه كانون‌هايي از قدرت علمي كه در جامعه نهادينه شده بود و شكل گرفته بودند، اجازه ندادند اين حركت انقلابي در علم صورت بگيرد. ما نيز تصميم گرفتيم اجازه ندهيم اين حركت شكل گرفته به سرنوشت انقلاب فرهنگي دچار شود.



حجت الاسلام نصرتي با بيان اين كه براي ايجاد يك وفاق در بين كليه نخبگان و همچنين مراكز علمي، در حال تدوين ديدگاه‌هاي حضرت امام (ره) ، رهبر معظم انقلاب و صاحبنظران در باب جنبش توليد علم مي‌باشيم، گفت : براي برگزاري نشست‌هاي گروههاي فعال در بحث جنبش نرم ‌‌افزاري، با دبيرخانه نهضت آزاد‌انديشي و توليد علم هماهنگي‌هايي صورت گرفته است تا نهادها به ميدان بيايند و فعاليت‌ها و برنامه‌هاي خود را در زمينه نهضت توليد علم عرضه كنند.



مدير دفتر جنبش نرم ‌افزاري و توسعه علوم اسلامي، ‌هدف از بحث فرهنگ ‌سازي را ايجاد دغدغه در بين فعالين علم ارزيابي و تأكيد كرد: توليد فكر كردن در علم بايد فرهنگ و نهادينه شود، پژوهش‌ها از قالب ترجمه، تأليف و كپي‌برداري‌ خارج شود و بيشتر به سمت توليد محتويات مورد نياز جامعه و تمدن اسلامي حركت كند و راه ‌اندازي پايگاه اختصاصي مبحث جنبش نرم ‌افزاري در همين راستاست.



وي در ادامه درباره كارگاههاي علمي «جنبش نرم‌افزاري و توسعه علوم اسلامي» دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم خاطر نشان ساخت : در اين كارگاهها مباحث مورد نياز اعم از ضرورت، مفاهيم و ابعاد جنبش نرم‌ افزاري مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد. اساتيد متعددي، متناسب با زمان و مخاطبان و فضاهاي لازم، حداقل يك روز در دو جلسه سه ساعته در كارگاه حضور پيدا مي‌كنند. ابتدا هر استاد، در يك ساعت به تقرير بحث مي‌پردازد، مسئله‌اي را طرح مي‌كند و ديدگاه‌هاي خود را بيان مي‌كند. يك ساعت دوم با حضور دانش ‌پژوهان برگزار مي‌شود، در اين جلسه سؤالاتي كه در كميسيون‌ها طرح شده است، مطرح مي‌شود. در واقع يك فعاليت مشترك علمي بين استاد و دانش‌پژوه صورت مي‌گيرد.



حجت الاسلام نصرتي، ضرورت و مفهوم اهداف جنبش‌ نرم‌ افزاري، موانع و آسيب‌هايي كه نهضت توليد علم را تهديد مي‌كند و رابطه توليد و توسعه علم با احياي تمدن اسلامي را از عمده مباحثي عنوان كرد كه در اين كارگاهها مورد بحث قرار گرفته است.



وي متذكر شد: جلسات كارگاه به صورت هفتگي، پنج‌ شنبه‌ها در معاونت پژوهش دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه‌ قم برگزار مي‌شود كه تاكنون دو جلسه از آن برگزار شده است. علاقمندان و طلاب مي‌توانند طي فراخوان‌هاي عمومي كه صورت مي‌گيرد در اين كارگاهها ثبت ‌نام كنند تا با توجه به سوابق علمي و تحصيلي آنان براي شركت در جلسات دعوت شود.