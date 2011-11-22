به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام رجبعلی زمانی در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیک شدن به پایان موسم حج سال 90 گفت: شروع این سفر بسیار زیبا بود و پایانش هم زیبا است. گاهی اوقات تفاوت بین اشک دیدار و اشک فراق را نمی‌توان دید. وقتی چشم زائر به خانه کعبه می‌افتد، می‌لرزد و اشک می‌ریزد. وقتی می‌خواهد وداع کند نیز همین وضعیت را دارد؛ بنابراین امیدواریم خداوند این لطف را کند که آثار عبادت و بندگی و آثار حج را در وجودمان نگاه دارد.

جانشین معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری درباره مهم‌ترین برنامه‌ای که برای زائران مدینه بعد در نظر گرفته شده است، گفت: حدود 400 روحانی و معین کاروان و 96 معینه از مکه وارد مدینه شده‌اند. همراهی صمیمانه روحانیون کاروان‌ها با زائران، تاریخ‌شناسی در مدینه منوره و آشنایی با سیره رسول گرامی اسلام (ص) و سیره ائمه مظلوم بقیع علیه‌السلام در صدر کارهای روحانیون کاروان‌ها در مدینه بعد است.

رجبعلی زمانی ار تداوم برنامه‌های فرهنگی در کاروان‌ها تا آخرین روز حضور زائران ایرانی در سرزمین وحی خبر داد و اظهارداشت: روحانیون کاروان‌ها باید گزارش فعالیت‌هایی که انجام داده‌اند را به معاونت فرهنگی بعثه ارائه کنند.



وی بلوتوث‌های قرآنی را از پراستقبال‌ترین فضاهایی نام برد که زائران ایرانی در موسم حج سال 90 تجربه کرده‌اند. جانشین معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری همچنین برگزاری مسابقاتی با محورهای خداشناسی، اعمال حج، غدیر، سیره‌شناسی ائمه اطهار علیه‌السلام را از برنامه‌هایی نام برد که مورد استقبال زائران قرار گرفته است.