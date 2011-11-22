تیم منطقه 11 مشهد در مسابقات کشتی آزاد محلات قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد، گرامیداشت شهدای هشت سال دفاع مقدس، در رده سنی نوجوانان و نونهالان در ماده آزاد پنجشنبه و جمعه اخیر با شرکت 400 کشتیگیر در ده وزن در محل سالن کشتی شهدای راه آهن آغاز شد.
در پایان این رقابتها و در رده سنی نوجونان تیم کشتی منطقه 11 با 69 امتیاز به مقام اول دست یافت، تیم منطقه چهار با 58 امتیاز دوم شد و تیم منطقه یک با 49 امتیاز در مکان سوم جای گرفت.
همچنین در رده سنی نونهالان مسابقات کشتی آزاد دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد نیز تیم منطقه 11 با 69 امتیاز به مقام قهرمانی رسید، تیم منطقه 1 با 89 امتیاز در جای دوم ایستاد و تیم منطقه چهار با 51 امتیاز بر سکوی سوم قرار گرفت.
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