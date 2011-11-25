گریگور آراکلیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابیاش از سطح فعلی روابط فرهنگی ایران و ارمنستان گفت: شاید برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور، احتیاج به کمک و مساعدت و حمایت باشد، لیکن برای روابط فرهنگی میان دو ملت ایران و امنستان فکر نمیکنم نیازی به کمکهای جانبی باشد.
وی افزود: روابط فرهنگی بین ایرانیان و ارامنه همیشه به صورت خودجوش وجود داشته و به ویژه بعد از کسب استقلال ارمنستان، ارتباط فرهنگی بین دو ملت به اوج خود رسیده است.
سفیر ارمنستان در ایران اضافه کرد: ما تاکنون برنامههای زیادی را به صورت مشترک با دوستان ایرانی برگزار کردهایم و در سال 2012 میلادی هم برنامههای ویژهای با همکاری ایران و در ارتباط با پانصدمین سالگرد نشر اولین کتاب ارمنی زبان در ارمنستان در دست اجرا داریم.
آراکلیان همچنین با اشاره به انتخاب ایروان (پایتحت ارمنستان) به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2012 از سوی یونسکو، تاکید کرد: این فرصت خوبی است که ارمنستان بتواند با ایران که دارای سابقهای خوب در برگزاری نمایشگاههای کتاب است، در برگزاری برنامههای مشترک همکاری کند.
وی ادامه داد: سال 2012 مصادف با بیستمین سالگرد برقراری روابط ایران با ارمنستان هم هست و ما برنامههای ویژهای در حوزه فرهنگی داریم؛ مثل برگزاری روزهای فرهنگی ارمنستان در ایران و بالعکس.
سفیر ارمنستان در ایران همچنین به برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب این کشور در سال 2012 و در ایروان اشاره کرد و گفت: سفارت ارمنستان در همین ارتباط کتابهایی را که درباره ارمنستان یا ارامنه در ایران به چاپ رسیدهاند یا احیاناً به زبان ارمنی باشند، گردآوری کرده و به ارمنستان فرستاده است تا در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شوند.
آراکلیان همچنین از انعقاد یک تفاهمنامه همکاری میان دو موسسه علمی ایران و ارمنستان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: قرار است موسسه انتشاراتی «سمت» آثار خود را در دانشگاه ایروان به معرض دید عموم بگذارد.
وی در پایان با اشاره به زمینههای مساعدی که برای توسعه روابط فرهنگی میان ایران و ارمنستان وجود دارد، تاکید کرد: هیچگونه سد و مانعی برای توسعه روابط فرهنگی میان دو کشور وجود ندارد و تفاوتهای مذهبی و دینی هم نه تنها مانع محسوب نمیشود، بلکه میتواند نمونه و زمینه خوبی برای گفتگوی تمدنها به شمار بیاید و همکاری و همزیستی مسالمت آمیز بین ارامنه و ایرانیها در ایران میتواند نمونه و دلیل خوبی برای رد ادعاهای برخورد تمدنها باشد.
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