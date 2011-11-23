"پوئم سمفونی های خرمشهر و حلبچه" بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست کیاوش صاحب نسق(آهنگساز و مدرس دانشگاه) به عنوان منتقد به بررسی این آلبوم در حضور هوشنگ کامکار خواهد پرداخت.

"پوئم سمفونی های خرمشهر و حلبچه" از دو بخش تشکیل شده است که هوشنگ کامکار در بخش پوئم سمفونی خرمشهر از قطعه"ممد نبودی ببینی" و در پوئم سمفونی حلبچه از تم های محلی کردی وام گرفته است.

هوشنگ کامکار دربخشی از معرفی این آلبوم چنین آورده است : به عنوان یک موسیقی دان ایرانی در قبال فجایعی مانند جنگ در خرمشهر و بمباران حلبچه که به جرات می توان آنها را وقایع جهانی نامید، احساس مسؤلیت کردم و آن چه در توان موسیقایی دارم برای زنده نگه داشتن خاطره آنها در دل نه تنها ایرانیان بلکه جهانیان بصورت پوئم سمفونی بسازم.

لازم به ذکر است کیاوش صاحب نسق استاد دانشگاه و آهنگسازی است که تا کنون آثاری چون "لحظه ها"، "لالایی زیر آوار" ،"اینجا در سکوت" و "زرمان" از او منتشر شده است.