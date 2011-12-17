مهوش شیخ الاسلامی از پیشکسوتان سینمای مستند ضمن بیان این مطلب در انتقاد به سیاستگذاری جشنواره فیلم فجر مبنی بر چرایی مقرر کردن محدوده زمانی مشخص برای نمایش فیلم‌های مستند در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در دوره‌های مختلف جشنواره سیاستگذاری‌های جدیدی برای نمایش سینمای مستند اعمال می‌شود، سیاست‌گذاری‌هایی که معمولا بدون مشورت با اهالی این حوزه و همچنین در نظر نگرفتن شرایط این نوع سینما اجرایی می‌شود که متاسفانه تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی نمایش فیلم‌های مستند در جشنواره فلیم فجر یکی از تصمیم‌گیری‌هایی است که سلیقه‌‌ای انجام شده است.

وی در ادامه افزود: من به‌عنوان یک فیلمساز که سالهای بسیاری در عرصه سینمای مستند تنفس کرده‌ام با نمایش صرف فیلم‌های 70 دقیقه‌ای در جشنواره مخالف هستم چرا که معتقدم بودجه‌ای که برای این نوع سینما در نظر گرفته می‌شود بسیار اندک است.

شیخ‌الاسلامی تصریح کرد: به معنای واقعی از جهت هزینه‌های جاری برای ساخت یک مستند، این هزینه‌ها نمی‌تواند تامین کننده و در برخی موارد فیلمسازان برای ساخت فیلم‌های مستند علاوه بر بودجه‌ای که هزینه می‌کنند بودجه شخصی خود را نیز صرف تولید مستند می‌کنند.

وی در ادامه صحبت‌های خود به ماهیت سینمای مستند اشاره کرد و افزود: ماهیت سینمای مستند به گونه‌ای است که در ظرف زمان نمی‌گنجد به‌عنوان مثال در برخی موارد تصاویر خوبی بر اساس سوژه مورد نظر فیلمبرادری می‌شود اما هنگام مونتاژ متوجه می‌شویم که این فیلم گنجایش طولانی شدن زمان را ندارد.

کارگردان فیلم تحسین شده "پیرحرا" در پایان افزود: در عین حال در برخی موارد هم فیلم‌های مستندی وجود دارند که به نوعی سفرنامه است و به دلیل ماهیتی که روایت می‌کند قابلیت افزایش زمان فیلم را دارد اما در نهایت مدت زمان فیلم دلیل بر خوب بودن یک فیلم مستند نیست و در نهایت به نوعی آزادی تفکر فیلمساز نادیده گرفته می‌شود.