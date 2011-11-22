بارش برف دو متری در کوهرنگ/ مدرسه روستای چین نفت ندارند

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به بارندگیهای های 48ساعت گذشته در چهار محال و بختیاری اظهار داشت: در بعضی از ارتفاعات شهرستان کوهرنگ در محلهایی خاص مانند گودیها وحفره ها ارتفاع برف به دو متر رسیده است.

وی افزود: ارتفاع برف در شهر کوهرنگ 10 سانتی متر است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ با بیان اینکه برف کافی برای راه اندازی پیست اسکی کوهرنگ نباریده است، ادامه داد: اگر بارندگیهای خوب در آینده در این شهرستان روی دهد و تجمع برف به اندازه کافی در پیست صورت گرفت پیست را راه اندازی می کنیم.

فرهادی نیا اظهار داشت: به علت بارش برف سنگین در شهرستان کوهرنگ راه ارتباطی 15 روستای دهستان موگویی در شهرستان کوهرنگ قطع شده است.

وی با اشاره به اینکه بارش برف سنگین در گردنه عسل کشان موجب مسدود شدن جاده شده، بیان داشت: ارتباط زمینی چهارهزار و 500 نفر ساکنان روستاهای دهستان موگویی از توابع شهرستان کوهرنگ با مرکز این شهرستان و مرکز استان قطع شده است.

وی با بیان اینکه تا آنجایی که اطلاعات داریم مدرسه روستای چین نفت ندارد و مشکلات زیادی برای گرمایش مدرسه این روستا پیش آورده است، بیان داشت: آموزش و پرورش با وجود سرما و برف در این روستا هرچه سریعتر برای حل مشکلات این مدرسه اقدام کند.

وی عنوان کرد: همچنین ارتباط تلفن ثابت و همراه در سه روستای خویه، آقا سید و سوه دهستان موگویی قطع است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ با بیان اینکه هم اکنون ارتباط زمینی با روستاهای دهستان موگویی قطع شده است، بیان داشت: به علت قطع بودن ارتباط مخابراتی این سه روستا ما اطلاعی از وضعیت اهالی این روستاها نداریم.

وی ادامه داد: سیستم موبایل در روستاهای چین، سال کوتاه و بیراهگان نیمه کاره است.

فرهادی نیاعنوان کرد: شرکت مخابرات هرچه سریعتر برای حل مشکل ارتباطی این روستاها گام بر دارد.

وی اذعان داشت: راه و ترابری این استان از سمت لرستان برای بازگشایی راه ارتباطی دهستان موگویی پیمانکار تعیین کرده که هنوز در این راستا اقدامی صورت نگرفته است.

وی بیان داشت: در سال زراعی جاری تا کنون 400 میلیمتر بارش در شهرستان کوهرنگ ثبت شده است.