کتابخانه شبستان مساجد و روستایی خراسان رضوی ارزیابی می شود

حجت الاسلام علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخی از کتابخانه ها به دلایل مختلف حالت رکود گرفته و با عدم استفاده مخاطب مواجهه شده اند که برای بررسی و ارائه راهکارهای فعال کردن کتابخانه ها، این ارزیابی انجام می شود.

وی در خصوص نحوه ارزیابی کتابخانه نیز بیان کرد: بخشی از این ارزیابی ها به شکل حضوری و تعدادی به صورت غیر حضوری با فرم های تدوین شده ای که از سوی امور مساجد تبلیغات اسلامی صورت گرفته انجام می شود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری به ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاکید ویژه ای دارند اظهار کرد: ما موظفیم در فعال کردن کتابخانه های شبستان مساجد و روستایی نقش ایفا کرده و در جوانان و نوجوانان ایجاد انگیزه کنیم تا بیشتر به مطالعه کتاب وکتابخوانی بپردازند.

وی با بیان اینکه در پایان ارزیابی کتابخانه هایی که فعال باشند تقدیر خواهند شد افزود: اجرای این ارزیابی به منظور فعال کردن کتابخانه ها، سرمایه گذاری بر روی مسائل فرهنگی و نیاز سنجی صورت می گیرد.