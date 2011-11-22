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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

روسیه:

تحریمها علیه ایران غیر قابل قبول است

تحریمها علیه ایران غیر قابل قبول است

سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران از سوی غربی ها، آن را غیر قابل قبول و مغایر با حقوق بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی وزارت امور خارجه روسیه،"آلکساندر لوکاشویچ" اظهار داشت : با  تصمیم دولت آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای شدت بخشیدن به تحریمهای یکجانبه علیه ایران، فعالیت شرکتهای کشورهای ثالث را که هم اکنون در حوزه های نفت و گازی ایران و امور بانکی این کشور در حال کار هستند، تحت الشعاع قرار می دهد.

وی گفت: ما بار دیگر تاکید می کنیم که فدراسیون روسیه این نوع اقدامات فرامرزی را غیر قابل قبول و مغایر با حقوق بین‌المللی تلقی می کند.

لوکاشویچ افزود: این روند سبب می شود تمایل به گفتگوی سازنده با ایران به طور جدی پیچیده شود. شدت یافتن تحریمهای مذکور که در حال تبدیل شدن به هدف اصلی و محوری برخی از شرکای ما است، به افزایش آمادگی ایران برای مذاکره کمکی نمی کند.

وی افزود: به عقیده ما تشدید فشار‌ها علیه برنامه هسته ای ایران از مدتها پیش از چارچوب مسائل منع اشاعه تسلیحات اتمی خارج شده است.

کد مطلب 1466401

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