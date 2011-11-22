تحریمها علیه ایران غیر قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی وزارت امور خارجه روسیه،"آلکساندر لوکاشویچ" اظهار داشت : با تصمیم دولت آمریکا و دیگر کشورهای غربی برای شدت بخشیدن به تحریمهای یکجانبه علیه ایران، فعالیت شرکتهای کشورهای ثالث را که هم اکنون در حوزه های نفت و گازی ایران و امور بانکی این کشور در حال کار هستند، تحت الشعاع قرار می دهد.

وی گفت: ما بار دیگر تاکید می کنیم که فدراسیون روسیه این نوع اقدامات فرامرزی را غیر قابل قبول و مغایر با حقوق بین‌المللی تلقی می کند.



لوکاشویچ افزود: این روند سبب می شود تمایل به گفتگوی سازنده با ایران به طور جدی پیچیده شود. شدت یافتن تحریمهای مذکور که در حال تبدیل شدن به هدف اصلی و محوری برخی از شرکای ما است، به افزایش آمادگی ایران برای مذاکره کمکی نمی کند.

وی افزود: به عقیده ما تشدید فشار‌ها علیه برنامه هسته ای ایران از مدتها پیش از چارچوب مسائل منع اشاعه تسلیحات اتمی خارج شده است.