55000 راس دام در واکسیناسیون تب برفکی گاوداریهای صنعتی البرز واکسینه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات واکسیناسیون تب برفکی در گاوداریهای صنعتی استان البرز آغاز شد و در این مرحله بیش از 55 هزار راس گاو و گوساله در واحدهای صنعتی واکسینه می شوند.

تاکنون حدود 70 درصد عملیات تحقق یافته و اقدامات لازم برای تکمیل این عملیات و تداوم آن نیز انجام خواهد شد.

همچنین طبق برنامه ریزی ها در مرحله بعد، گاوداری های سنتی و پرواربندی ها نیز تحت پوشش عملیات واکسیناسیون تب برفکی قرار خواهند گرفت.

برگزاری کارگاه آموزشی بیماری های تنفسی پرندگان در ساوجبلاغ

کارگاه آموزشی بیماری های تنفسی پرندگان در ساوجبلاغ با همکاری بخشها و دستگاه های مربوطه برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به منظور افزایش سطح آگاهی مرغداران در خصوص رعایت اصول بیوسکوریتی و پیشگیری از بیماری های تنفسی در مرغداری برگزار شده است.

کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری های تنفسی پرندگان با حضور تعداد 30 مرغدار در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شده است و دامپزشکی در برگزاری این کارگاه، نقش مهمی داشته است.