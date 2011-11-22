به گزارش خبرنگار مهر، مستند "اینجا به آسمان نزدیک است" به نویسندگی و کارگردانی روح الله رفیعی از شبکه اول سیما به روی آنتن می‌رود.

این مستند سعی دارد روایتی صادقانه از حضور دانش آموزان در سفر راهیان نور به مناطق جنگی جنوب ارائه دهد و در دو قسمت 25 دقیقه‌ای تهیه شده است.

عوامل این مستند عبارتند از مجری طرح: موسسه فرهنگی روایت فتح، مدیر تولید: فرهاد عباسی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: فاطمه کارآزاد، مدیر تصویربرداری: روح الله رفیعی، تدوین: سینا الحاقی، ساحل رنجبری، عکاس: محمد زارعی،آرشیو: حسن رنجبری.

"اینجا به آسمان نزدیک است" امروز اول آذر و فردا دوم آذر ساعت 18:25 از شبکه اول سیما پخش می‌شود.