شعله ور شدن آتش جنگ به ضرر دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، گل محمد بامری در همایش تجلیل از جهادگران بسیجی استان هرمزگان با اشاره به نقش ممتاز بسیج در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی ، نظامی و سازندگی، اظهار داشت: روحیه و تفکر بسیجی باید در کشور نهادینه و تقویت شود و به واسطه همین روحیه بسیجی است که دشمنان هر روز با ترفند ها و شیوه های جدید در حال توطئه و برنامه ریزی هستند و امروز در عرصه فرهنگی با راه اندازی شبکه های ماهواره ای و اینترنتی تلاش دارند روحیه و تفکر بسجی که ریشه در باورها و ارزشهای دینی و اعتقادی و ولایت پذیری است را از جوانان بگیرند اما بدانند که در این زمینه نیز شکست خواهند خورد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان تلاش و سازندگی جوانان را در قالب بسیج سازندگی بسیار مهم و راهگشا عنوان کرد و افزود: امروز جوانان بسیجی ما با امکانات و حجم اعتباری اندک توانسته پروژه های مهم را با کیفیت خوب و در کمترین زمان ممکن اجرا و مردم از ثمرات و برکات این طرح ها بهره مند شوند.

وی از بسیجیان به عنوان سفیران نظام جمهوری اسلامی در عرصه تلاش و سازندگی نام برد وگفت: فعالیت بسیجیان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و سازندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی مورد تائید مسئولان است و ما آمادگی کامل برای واگذاری طرح ها و پروژه های عمرانی به بسیج سازندگی را داریم.

بامری غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوان، فراهم سازی زمینه های ترویج و توسعه فرهنگ عام المنفعه و کار و تلاش، نهادینه سازی فرهنگ حمایت از محرومان و نیازمندان، بهره وری از پتانسیل و ظرفیت منابع کشوربا استفاده از فرصتها و سرمایه جوانان به عنوان اهداف فرهنگی و کسب تجربیات شغلی و مهارتی، تقویت و توانمندیهای فردی و گروهی، ترویج و تقویت فرهنگ خدمت رسانی به مردم را به عنوان اهداف اجتماعی، تثبیت کارآمدی نظام، افزایش دلبستگی مردم به نظام ومشارکت دادن جوانان در فعالیتهای سیاسی، مدیریت و اجرایی را به عنوان اهداف سیاسی بسیج سازندگی عنوان کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان با اشاره به تهدیدات و برنامه ریزی گسترده دشمنان برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی، سناریوهای طراحی شده وصدور قطعنامه را نخ نما، پوسیده ، سناریویی مضحک و پوشالی دانست که فاقد کارایی و اثر و صرفا برای بی آبرو ساختن خود در جهان طراحی کرده اند دانست.

بامری هرگونه توطئه و برنامه ریزی توسط استکبار و شعله ور ساختن جنگ را به ضرر دشمنان دانست و گفت: دشمنان بدانند هرگونه تعرض به نظام مقدس جمهوری اسلامی با پاسخ قاطع بسیج و نیروهای توانمند مسلح و ملت بزرگوار ایران اسلامی روبه رو خواهد شد و یقین دارند که در صورت تعرض معادلات آنها به هم می ریزد و به همین منظور مدام اسرائیل را ازمطرح کردن این موضوع دور داشته اند.